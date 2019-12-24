Хосеп ГВАРДИОЛА: «С расизмом нужно бороться каждый день»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал инцидент во время матча АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси», который был приостановлен из-за расизма в адрес защитника гостей Антонио Рюдигера - впервые в игре в чемпионата был задействован новый протокол борьбы с расизмом.

«Не думаю, что расизм будет полностью искоренен. Мы должны бороться, но для этого требуется время. Эту битву нужно вести каждый день, особенно в школах, в семьях. Нужно стараться создать лучшее общество для следующих поколений. Это борьба, которая должна вестись день за днем», - сказал Гвардиола.

Ранее этот инцидент прокомментировал Рюдигер.