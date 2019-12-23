Защитник Челси: «Сколько еще будет продолжаться этот бред с расизмом»?

Матч АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» был приостановлен из-за расизма в адрес защитника гостей Антонио Рюдигера - впервые в игре в чемпионата был задействован новый протокол борьбы с расизмом.
Игрок надеется, что полиция накажет тех, кто имитировал звуки обезьян на трибунах.
«Не хочу обвинять в этом «Тоттенхэм», ведь на самом деле виновны несколько идиотов. Учитывая количество видеокамер на новом стадионе клуба, их должны быстро найти и наказать».
«Об этом нужно говорить, иначе про инцидент быстро забудут».
«Вообще это позор, что в 2019 году приходится говорить о расизме. Сколько еще будет продолжаться этот бред?», - сказал Рюдигер.
Источник — Sky Sports
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