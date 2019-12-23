Защитник Челси: «Сколько еще будет продолжаться этот бред с расизмом»?

Антонио Рюдигер надеется, что виновных накажут

  • 23.12.2019 15:54
  • 812 просмотров
  • 2 комментария
Защитник Челси: «Сколько еще будет продолжаться этот бред с расизмом»?
© Skysports.com

Матч АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» был приостановлен из-за расизма в адрес защитника гостей Антонио Рюдигера - впервые в игре в чемпионата был задействован новый протокол борьбы с расизмом.

Игрок надеется, что полиция накажет тех, кто имитировал звуки обезьян на трибунах.

«Не хочу обвинять в этом «Тоттенхэм», ведь на самом деле виновны несколько идиотов. Учитывая количество видеокамер на новом стадионе клуба, их должны быстро найти и наказать».

«Об этом нужно говорить, иначе про инцидент быстро забудут».

«Вообще это позор, что в 2019 году приходится говорить о расизме. Сколько еще будет продолжаться этот бред?», - сказал Рюдигер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 23.12.2019 16:05
    +2
    Допоки ви будете себе асоціювати з об'єктами провокацій.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 23.12.2019 16:01
    0
    Ох негры разбушевались
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 23.12.2019 16:05
    +2
    Допоки ви будете себе асоціювати з об'єктами провокацій.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 23.12.2019 16:01
    0
    Ох негры разбушевались
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности