Защитник Челси: «Сколько еще будет продолжаться этот бред с расизмом»?

Матч АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» был приостановлен из-за расизма в адрес защитника гостей Антонио Рюдигера - впервые в игре в чемпионата был задействован новый протокол борьбы с расизмом.

Игрок надеется, что полиция накажет тех, кто имитировал звуки обезьян на трибунах.

«Не хочу обвинять в этом «Тоттенхэм», ведь на самом деле виновны несколько идиотов. Учитывая количество видеокамер на новом стадионе клуба, их должны быстро найти и наказать».

«Об этом нужно говорить, иначе про инцидент быстро забудут».

«Вообще это позор, что в 2019 году приходится говорить о расизме. Сколько еще будет продолжаться этот бред?», - сказал Рюдигер.