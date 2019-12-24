Артем ФРАНКОВ: «Возвращение Русина в Динамо – естественный и логичный шаг»

Специалист похвалил киевский клуб

  • 24.12.2019 03:35
  • 421 просмотр
  • 0 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Возвращение Русина в Динамо – естественный и логичный шаг»
© Sport.ua. Артем Франков

Известный журналист Артем Франков прокомментировал решение киевского «Динамо» вернуть Назария Русина из «Зари».

«Право, не знаю, что ещё тут можно прибавить. Разве что собственную оценку - шаги ожидаемые, естественные, логичные. В данный момент в данных условиях - если не слишком вспоминать, допустим, как Хацкевич в упор не видел в «Динамо» Русина, будучи готов его заСОЛить. Что ж, остаётся утешать себя вечно-оптимистически-розовоочечным - всё, что ни делается, всё к лучшему», - написал Франков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Динамо» оставляет Леднева и Тымчика в «Заре» до конца сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности