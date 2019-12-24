Артем ФРАНКОВ: «Возвращение Русина в Динамо – естественный и логичный шаг»

Известный журналист Артем Франков прокомментировал решение киевского «Динамо» вернуть Назария Русина из «Зари».

«Право, не знаю, что ещё тут можно прибавить. Разве что собственную оценку - шаги ожидаемые, естественные, логичные. В данный момент в данных условиях - если не слишком вспоминать, допустим, как Хацкевич в упор не видел в «Динамо» Русина, будучи готов его заСОЛить. Что ж, остаётся утешать себя вечно-оптимистически-розовоочечным - всё, что ни делается, всё к лучшему», - написал Франков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Динамо» оставляет Леднева и Тымчика в «Заре» до конца сезона.