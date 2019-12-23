Динамо оставляет Леднева и Тымчика в Заре до конца сезона

Защитник и хавбек остаются в «Заре»

  • 23.12.2019 16:38
  • 1763 просмотра
  • 2 комментария
Динамо оставляет Леднева и Тымчика в Заре до конца сезона
© zarya-lugansk.com

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о том, что арендованные «Заре» защитник Александр Тымчик и хавбек Богдан Леднев нынешний сезон доиграют в команде Виктора Скрипника.

Ранее сообщалось, что киевляне намерены вернуть Леднева, который здорово провел первую половину сезона, однако клуб минимум до лета обоих футболистов оставляет в «Заре».

В нынешнем сезоне на счету Тымчика 17 матчей в чемпионате Украины и шесть поединков квалификации Лиги Европы.

Леднев в нынешнем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге (забил 9 мячей) и пять игр в квалификации Лиги Европы (1 гол).

Ранее «Динамо» вернуло из аренды форварда Назария Русина.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 23.12.2019 16:47
    +1
    Динамо до конца сезона не имеет права забрать этих футболистов, кроме Русина!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 23.12.2019 16:47
    +5
    Не клуб оставляет, а Заря не отдаёт) Русина могли забрать - сразу забрали.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 23.12.2019 16:47
    +5
    Не клуб оставляет, а Заря не отдаёт) Русина могли забрать - сразу забрали.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 23.12.2019 16:47
    +1
    Динамо до конца сезона не имеет права забрать этих футболистов, кроме Русина!
    Ссылка
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