Динамо оставляет Леднева и Тымчика в Заре до конца сезона

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о том, что арендованные «Заре» защитник Александр Тымчик и хавбек Богдан Леднев нынешний сезон доиграют в команде Виктора Скрипника.

Ранее сообщалось, что киевляне намерены вернуть Леднева, который здорово провел первую половину сезона, однако клуб минимум до лета обоих футболистов оставляет в «Заре».

В нынешнем сезоне на счету Тымчика 17 матчей в чемпионате Украины и шесть поединков квалификации Лиги Европы.



Леднев в нынешнем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге (забил 9 мячей) и пять игр в квалификации Лиги Европы (1 гол).

Ранее «Динамо» вернуло из аренды форварда Назария Русина.