ФОТО. Лунин посетил матч Реала

Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин посетил матч 18-го тура «Реал» – «Атлетик» (0:0).
Украинец опубликовал фото с «Сантьяго Бернабеу» в своем инстаграме с подписью «Hala Madrid».
Напомним, контракт Лунина принадлежит «сливочным», но сейчас он выступает в аренде в «Вальядолиде», за который недавно дебютировал в матче Кубка Испании.
Источник — Instagram
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