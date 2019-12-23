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Ротань назвал лучших игроков сборной Украины

Экс-полузащитник сборной Украины – о лидерах команды Андрея Шевченко

  • 23.12.2019 08:45
  • 1236 просмотров
  • 6 комментариев
Ротань назвал лучших игроков сборной Украины
© УАФ. Андрей Пятов
Бывший полузащитник сборной Украины Руслан Ротань назвал свою тройку лучших футболистов команды Андрея Шевченко в отборе на Евро-2020.
 
1. Андрей Пятов
 
В отборочном турнире Евро-2020 капитан национальной команды в очередной раз доказал, что на данный момент является вратарем номер один в нашей стране. Его уверенность передавалась партнерам по команде. Не зря сине-желтые пропустили всего четыре мяча, а сам голкипер вошел в символическую сборную отборочного турнира. Кроме того, что голкипер на раз выручал своих партнеров, он еще и прекрасно работал с мячом, начиная атаки команды, а это в игре национальной сборной имеет большое значение.
 
2. Тарас Степаненко
 
Его роль в сборной переоценить сложно. Столько черновой работы, сколько выполняет Степаненко, не выполняет никто. Говорю так, потому что не понаслышке знаком с этими обязанностями. Степаненко — боец до мозга костей.
 
3. Александр Зинченко и Руслан Малиновский
 
Сейчас трудно представить сборную Украины без Зинченко и Малиновского. Они органично вписываются в модель игры, которую хочет видеть наставник сине-желтых Андрей Шевченко. Играют только вперед, оба обладают культурой паса. К тому же Малиновский стал лучшим футболистом сборной Украины в отборочном турнире Евро-2020 по системе «гол+пас» (3+3).  
 
Ранее свой выбор сделали Вячеслав Свидерский и Сергей Шищенко.
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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    galievromaifcp
    online
    galievromaifcp, 23.12.2019 09:58
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    0
    shevsen, 23.12.2019 09:23
    Все из Шахтера... А где ДК?
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    gnt32
      gnt32, 23.12.2019 09:36
    +1
    shevsen, 23.12.2019 09:23
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    shevsen
      shevsen, 23.12.2019 09:23
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    ihor7003
      ihor7003, 23.12.2019 09:01
    -1
    Добавить можно Матвиенко и Миколенко
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.12.2019 08:59
    0
    согласен
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    gnt32
      gnt32, 23.12.2019 09:36
    +1
    shevsen, 23.12.2019 09:23
    Все из Шахтера... А где ДК?
    . Александр Зинченко и Руслан Малиновский эти из шахтера?
    сколько они сыграли матчей за шахтер в этом сезоне и на какой позиции?
    Ссылка
    galievromaifcp
    online
    galievromaifcp, 23.12.2019 09:58
    0
    Секс Знакомства: Анонимно, бесплатно, реальные девки, проверены фото, не ломаются и сами хотят секса!Просто попробуй и сам убедись,вот сайт---- https://blu.vn/loveeto
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    kerch30
    online
      kerch30, 23.12.2019 09:50
    0
    shevsen, 23.12.2019 09:23
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    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.12.2019 08:59
    0
    согласен
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