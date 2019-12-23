Ротань назвал лучших игроков сборной Украины

Бывший полузащитник сборной Украины Руслан Ротань назвал свою тройку лучших футболистов команды Андрея Шевченко в отборе на Евро-2020.
1. Андрей Пятов
В отборочном турнире Евро-2020 капитан национальной команды в очередной раз доказал, что на данный момент является вратарем номер один в нашей стране. Его уверенность передавалась партнерам по команде. Не зря сине-желтые пропустили всего четыре мяча, а сам голкипер вошел в символическую сборную отборочного турнира. Кроме того, что голкипер на раз выручал своих партнеров, он еще и прекрасно работал с мячом, начиная атаки команды, а это в игре национальной сборной имеет большое значение.
2. Тарас Степаненко
Его роль в сборной переоценить сложно. Столько черновой работы, сколько выполняет Степаненко, не выполняет никто. Говорю так, потому что не понаслышке знаком с этими обязанностями. Степаненко — боец до мозга костей.
3. Александр Зинченко и Руслан Малиновский
Сейчас трудно представить сборную Украины без Зинченко и Малиновского. Они органично вписываются в модель игры, которую хочет видеть наставник сине-желтых Андрей Шевченко. Играют только вперед, оба обладают культурой паса. К тому же Малиновский стал лучшим футболистом сборной Украины в отборочном турнире Евро-2020 по системе «гол+пас» (3+3).
Ранее свой выбор сделали Вячеслав Свидерский и Сергей Шищенко.
Источник — zbirna.com
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