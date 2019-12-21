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Свидерский назвал троих лучших игроков сборной Украины

Экс-защитник сборной Украины – о лидерах команды Андрея Шевченко

  • 21.12.2019 18:27
  • 1130 просмотров
  • 2 комментария
Свидерский назвал троих лучших игроков сборной Украины
© Евгений Кравс
Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Свидерский назвал свою тройку лучших футболистов команды Андрея Шевченко в отборе на Евро-2020.
 
1. Руслан Малиновский
 
— Много хороших качеств можно назвать у этого футболиста. Он стал одним из лидеров сборной. Забивал важные голы, от него исходил контроль мяча в средней лини, скорость и креатив. Конечно, особое внимание заслуживают и дальние удары Руслана.
 
2. Александр Зинченко
 
— Провел отбор в хорошем тонусе, в высокой готовности. Приносил много пользы команде. Заметил, что когда Зинченко нет в составе сборной, игра команды была не так структурной. Без него становилось меньше надежности в средней линии.
 
3. Николай Матвиенко
 
— Как бывший защитник, в призовую тройку включу тоже защитника. Выделю стабильность Николая, надежность. Несмотря на молодой возраст, он играл уверенно и справлялся с заданиями Андрея Шевченко.
 

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 18:49
    0
    Малиновский, Яремчук, Пятов
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.12.2019 18:36
    +1
    В принципе все верно!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.12.2019 18:36
    +1
    В принципе все верно!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 18:49
    0
    Малиновский, Яремчук, Пятов
    Ссылка
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