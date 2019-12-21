Свидерский назвал троих лучших игроков сборной Украины

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Свидерский назвал свою тройку лучших футболистов команды Андрея Шевченко в отборе на Евро-2020.
1. Руслан Малиновский
— Много хороших качеств можно назвать у этого футболиста. Он стал одним из лидеров сборной. Забивал важные голы, от него исходил контроль мяча в средней лини, скорость и креатив. Конечно, особое внимание заслуживают и дальние удары Руслана.
2. Александр Зинченко
— Провел отбор в хорошем тонусе, в высокой готовности. Приносил много пользы команде. Заметил, что когда Зинченко нет в составе сборной, игра команды была не так структурной. Без него становилось меньше надежности в средней линии.
3. Николай Матвиенко
— Как бывший защитник, в призовую тройку включу тоже защитника. Выделю стабильность Николая, надежность. Несмотря на молодой возраст, он играл уверенно и справлялся с заданиями Андрея Шевченко.
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Источник — zbirna.com
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