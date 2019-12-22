Джордан ХЕНДЕРСОН: «Могли забить Фламенго еще несколько голов»

Хавбек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над бразильским «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира.
«Интересная игра. Уверен, за ней было интересно наблюдать. Мы не прекращали идти вперед. Отличное выступление и характер. Мы могли забить еще несколько голов. В целом я доволен результатом и игрой в таких сложных условиях.
Мы частенько забиваем в концовках и хотим продолжать прибавлять и добиваться результата. Нужно продолжать усердно работать и играть таким образом», - сказал Хендерсон.
Источник — BBC
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