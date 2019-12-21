ФОТО. Фаны Альбасете на матче с Эльче вывесили баннер «Мы все Зозуля»

Болельщики «Альбасете» поддержали украинского форварда своей команды Романа Зозулю.
Во время матча 21-го тура испанской Сегунды против «Эльче» ультрас «Альбасете» вывесили баннер «Мы все Зозуля».
Кроме того, на 10-й минуте (Зозуля играет за «Альбасете» под 10-м номером – прим.) весь стадион «Карлос Бельмонте» скандировали его имя.
Напомним, в прошлое воскресенье во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» фанаты хозяев скандировали «Зозуля – [оскорбление] нацист». Из-за этого гости не вышли на второй тайм, а матч был отменен.
Источник — laSexta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.