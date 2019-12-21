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ФОТО. Фаны Альбасете на матче с Эльче вывесили баннер «Мы все Зозуля»

Болельщики испанского клуба поддержали украинского футболиста

  • 21.12.2019 20:55
  • 5039 просмотров
  • 14 комментариев
ФОТО. Фаны Альбасете на матче с Эльче вывесили баннер «Мы все Зозуля»
© ФК Альбасете. Роман Зозуля
Болельщики «Альбасете» поддержали украинского форварда своей команды Романа Зозулю.
 
Во время матча 21-го тура испанской Сегунды против «Эльче» ультрас «Альбасете» вывесили баннер «Мы все Зозуля».
 
Кроме того, на 10-й минуте (Зозуля играет за «Альбасете» под 10-м номером – прим.) весь стадион «Карлос Бельмонте» скандировали его имя.
 
Напомним, в прошлое воскресенье во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» фанаты хозяев скандировали «Зозуля – [оскорбление] нацист». Из-за этого гости не вышли на второй тайм, а матч был отменен. 
 
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Источник — laSexta

(9 голосов)

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Комментарии
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 21.12.2019 22:33
    0
    Александр Дюкарев, 21.12.2019 21:12
    "Мы все нацисты" xD Альбасете красавцы.. жгите еще ))) хахаха
    За тобою сумує окуліст
    Ссылка
    Valencia2019
    Valencia2019, 21.12.2019 22:32
    +1
    Наверное эта та горстка испанцев, которые тоже умеют читать и ежедневно ходят в душ
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 21.12.2019 22:30
    +1
    Фаны... 10 человек
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 21.12.2019 21:45
    0
    UKRAINE FAN, 21.12.2019 21:25
    А нацисты что не люди? У каждого свои взгляды! Он ху.ло убивает тысячи людей и не чего норм в Италии его даже очень любят!
    Нет.
    Ссылка
    Morales
    online
    Morales, 21.12.2019 21:39
    0
    Испанцы одни из самых приятных людей в Европе. И фаны Альбасете это подтвердили. А вальекано и их утырки всего лишь исключение.
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.12.2019 21:34
    +2
    Александр Дюкарев, 21.12.2019 21:12
    "Мы все нацисты" xD Альбасете красавцы.. жгите еще ))) хахаха
    Ти де слово нацисти побачив,окатий???
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.12.2019 21:25
    +5
    Александр Дюкарев, 21.12.2019 21:12
    "Мы все нацисты" xD Альбасете красавцы.. жгите еще ))) хахаха
    А нацисты что не люди? У каждого свои взгляды! Он ху.ло убивает тысячи людей и не чего норм в Италии его даже очень любят!
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 21.12.2019 21:17
    -1
    Мы все Беседин
    Ссылка
    Александр Дюкарев
    online
      Александр Дюкарев, 21.12.2019 21:12
    -20
    "Мы все нацисты" xD Альбасете красавцы.. жгите еще ))) хахаха
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.12.2019 21:11
    -12
    Поэтому команда и не выйдет в примеру!!!!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.12.2019 21:11
    +9
    Молодці, шкода, що їх небагато...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 21.12.2019 21:07
    +10
    Клубу и Зозуле уважение. Так держать
    Ссылка
    DDolishniy
    online
      DDolishniy, 21.12.2019 21:06
    +13
    Молодці мужики
    Ссылка
    jwls1914
      jwls1914, 21.12.2019 20:59
    +19
    Приятно, когда такая культура поддержки клуба. И даже не важно,что это Зозуля или нет. Просто игрока их команды задели - и сразу такая поддержка. Респект
    Ссылка
    jwls1914
      jwls1914, 21.12.2019 20:59
    +19
    Приятно, когда такая культура поддержки клуба. И даже не важно,что это Зозуля или нет. Просто игрока их команды задели - и сразу такая поддержка. Респект
    Ссылка
    DDolishniy
    online
      DDolishniy, 21.12.2019 21:06
    +13
    Молодці мужики
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 21.12.2019 21:07
    +10
    Клубу и Зозуле уважение. Так держать
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.12.2019 21:11
    +9
    Молодці, шкода, що їх небагато...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.12.2019 21:25
    +5
    Александр Дюкарев, 21.12.2019 21:12
    "Мы все нацисты" xD Альбасете красавцы.. жгите еще ))) хахаха
    А нацисты что не люди? У каждого свои взгляды! Он ху.ло убивает тысячи людей и не чего норм в Италии его даже очень любят!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.12.2019 21:34
    +2
    Александр Дюкарев, 21.12.2019 21:12
    "Мы все нацисты" xD Альбасете красавцы.. жгите еще ))) хахаха
    Ти де слово нацисти побачив,окатий???
    Ссылка
    Valencia2019
    Valencia2019, 21.12.2019 22:32
    +1
    Наверное эта та горстка испанцев, которые тоже умеют читать и ежедневно ходят в душ
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 21.12.2019 22:30
    +1
    Фаны... 10 человек
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 21.12.2019 22:33
    0
    Александр Дюкарев, 21.12.2019 21:12
    "Мы все нацисты" xD Альбасете красавцы.. жгите еще ))) хахаха
    За тобою сумує окуліст
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 21.12.2019 21:45
    0
    UKRAINE FAN, 21.12.2019 21:25
    А нацисты что не люди? У каждого свои взгляды! Он ху.ло убивает тысячи людей и не чего норм в Италии его даже очень любят!
    Нет.
    Ссылка
    Morales
    online
    Morales, 21.12.2019 21:39
    0
    Испанцы одни из самых приятных людей в Европе. И фаны Альбасете это подтвердили. А вальекано и их утырки всего лишь исключение.
    Ссылка
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