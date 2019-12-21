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Альбасете с Зозулей в составе проиграл конкуренту по турнирной таблице

Разрыв между клубами в турнирной таблице увеличился до 4 очков

  • 21.12.2019 19:40
  • 1316 просмотров
  • 3 комментария
Альбасете с Зозулей в составе проиграл конкуренту по турнирной таблице
© marca.com. Роман Зозуля
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля провел весь матч 21-го тура испанской Сегунды против «Эльче».
 
К сожалению, команда украинца уступила с минимальным счетом, единственный гол на счету нападающего Ясина Касми.
 
Отметим, что Зозуля в текущем сезоне сыграл в чемпионате 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. 
 
Сегунда, 18-й тур
 
«Альбасете» – «Эльче» – 0:1
Гол: Касми (74)
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 21.12.2019 20:13
    0
    Этот год не особо результативен у него, ну может прорвет еще
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.12.2019 19:55
    0
    Не забил? Что опять?
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    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 21.12.2019 19:54
    -2
    Лузер, блин! Та после такого, ты хет-трик должен был забубенить, а ты просрал! Эх, Рома, Рома... Тьху на тебя. Соберись и хватит уже втыкать халепу!
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    dd dent
    online
      dd dent, 21.12.2019 20:13
    0
    Этот год не особо результативен у него, ну может прорвет еще
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.12.2019 19:55
    0
    Не забил? Что опять?
    Ссылка
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