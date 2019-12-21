Альбасете с Зозулей в составе проиграл конкуренту по турнирной таблице

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля провел весь матч 21-го тура испанской Сегунды против «Эльче».
К сожалению, команда украинца уступила с минимальным счетом, единственный гол на счету нападающего Ясина Касми.
Отметим, что Зозуля в текущем сезоне сыграл в чемпионате 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Сегунда, 18-й тур
«Альбасете» – «Эльче» – 0:1
Гол: Касми (74)
Источник — Sport.ua
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