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Зозуля выйдет в старте на матч против Эльче

Скандал с фанатами «Райо Вальекано» не повлиял на место украинца в основе «Альбасете»

  • 21.12.2019 16:55
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Зозуля выйдет в старте на матч против Эльче
© ФК Альбасете. Роман Зозуля
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля выйдет в стартовом составе в матч 21-го тура испанской Сегунды против «Эльче».
 
Отметим, что Зозуля в текущем сезоне сыграл в чемпионате 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. 
 
Поединок «Альбасете» – «Эльче» начнется в 17:00 по Киеву.
 
Напомним, в прошлое воскресенье во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» фанаты хозяев скандировали «Зозуля – [оскорбление] нацист». Из-за этого гости не вышли на второй тайм, а матч был отменен. 

 

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Источник — ФК Альбасете

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