Зозуля выйдет в старте на матч против Эльче

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля выйдет в стартовом составе в матч 21-го тура испанской Сегунды против «Эльче».
Отметим, что Зозуля в текущем сезоне сыграл в чемпионате 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Поединок «Альбасете» – «Эльче» начнется в 17:00 по Киеву.
Напомним, в прошлое воскресенье во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» фанаты хозяев скандировали «Зозуля – [оскорбление] нацист». Из-за этого гости не вышли на второй тайм, а матч был отменен.
Источник — ФК Альбасете
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