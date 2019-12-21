В воскресенье, 22-го декабря, состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао.
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Реал» – «Атлетик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире поединок «Реал» – «Атлетик» покажет телеканал «Футбол 1».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.