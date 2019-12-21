В минувший мид-уик футбольное сообщество пристально следило за противостоянием «Барселоны» и «Реала», которое из-за политической ситуации не состоялось в отведенное ему календарем время. По зрелищности и насыщенности игрового времени голевыми моментами, скажем откровенно, поединок на «Камп Ноу» не оправдал ожиданий болельщиков. Итоговая нулевая ничья стала вполне логичным результатом встречи, оставив двоевластие во главе турнирной таблицы Ла Лиги.

«Галактикос» уже два матча подряд не могут победить в чемпионате, но добытые ничьи вполне можно записать в актив команде Зинедина Зидана. В дуэли с «Валенсией» мадридский клуб спасся на пятой компенсированной минуте, а вышеупомянутая ничья в Барселоне имеет важное стратегическое значение, ведь в логове своего главного конкурента «сливочные» ни в чем не уступали соперникам.

На матч против «Атлетика» мадридцы лишились весомой боевой единицы в лице Каземиро. Именно бразилец мог стать автором победного гола в «Эль-Класико», но в том эпизоде свою команду выручил Пике. А затем основной опорник «галактикос» недозволенным приемом остановил Луиса Суареса и получил от арбитра желтую карточку, которая означает для Каземиро пропуск следующей игры. Впрочем, позицию Каземиро вполне могут «закрыть» Федерико Вальверде и Тони Кроос.

«Атлетик», занимающий седьмую позицию в турнирной таблице, также, как и «Реал», не знает побед в двух последних своих матчах чемпионата. Но в отличии от истории с «Королевским клубом», «львы» потеряли очки там, где это было крайне нежелательно (выездное поражение от «Бетиса» и домашняя ничья с «Эйбаром»). На текущей неделе баски в 1/64 фмнала национального Кубка размялись над представителем четвертого испанского дивизиона «Интерсити», разгромив оппонентов со счетом 3:0.

«Львы» умеют оказывать достойное сопротивление авторитетам Ла Лиги и в этом сезоне уже «сняли скальп» фаворита, обыграв «Барселону». Да и «Реал» в четырех крайних противостояниях с командой из Бильбао одержал только одну победу. Произошло это в апреле уходящего года: победу «сливочным» принес хет-трик Карима Бензема. Кстати, француз вместе с Лионелем Месси перед 18-м туром возглавлял гонку бомбардиров – оба футболиста забили по двенадцать голов. У «Атлетика» лучшим голеадором на данный момент является хавбек Рауль Гарсия, который нанес пять результативных ударов.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Начо – Модрич, Кроос, Вальверде – Родриго Гоэс, Бензема, Иско.

«Атлетик»: Симон – Капа, Альварес, Мартинес, Бершиш – Сан Хосе, Д. Гарсия – Уильямс, Лопес, Кордоба – Р. Гарсия.

22 декабря, воскресенье