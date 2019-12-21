Хосеп ГВАРДИОЛА: «Хочу остаться в Ман Сити как можно дольше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается подавать в отставку.
Контракт специалиста с «горожанами» истекает летом 2021 года.
«Я уже несколько раз говорил, что мне здесь хорошо, и я хочу остаться в «Ман Сити» как можно дольше. Таково мое желание. Но я хочу быть уверен, что так будет лучше для клуба, что их желание аналогичное.
Когда мой контракт подойдет к концу, то я буду в «Ман Сити» уже пять лет, равно как и в АПЛ. Это много. Когда ты находишься в одном месте так долго, нужно убедиться, что это верное решение для обеих сторон. Пока спешить некуда, мой контракт заканчивается не через три месяца», - сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» готовы к тому, что клуб покинет Гвардиола.
Источник — Sky Sports
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