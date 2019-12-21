Президент Сьона подтвердил факт ведения переговоров с Луческу

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин подтвердил появившуюся недавно в прессе информацию о том, что его клуб ведет переговоры с 74-летним экс-тренером «Шахтера» Мирчей Луческу.

«Мы ведем переговоры, но по понятным причинам, на данном этапе я не могу сказать ничего более. Мы только что узнали, что Луческу отклонил предложение «Сантоса» из-за географической удаленности Бразилии от родной страны этого тренера», - заявил Константин.

«Сьон» занимает 7-е место из 10 возможных в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Швейцарии.