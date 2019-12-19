Сьон ведет переговоры с экс-тренером Шахтера

Румынский футбольный тренер Мирча Луческу, хорошо известный в Украине по многолетней работе с «Шахтером», может стать наставником «Сьона».
Президент швейцарского клуба Кристиан Константин очень заинтересован в сотрудничестве с опытным румынским коучем. «Сьон» рассчитывает определиться с кандидатурой нового главного тренера до конца нынешнего года.
Единственной серьезной проблемой в вопросе назначения Луческу может стать незнание румыном французского языка. Экс-тренер «Шахтера» говорит на итальянском и этот факт пока несколько смущает боссов «Сьона».
«Сьон» занимает 7-е место из 10 возможных в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Швейцарии.
Ранее сообщалось об интересе к Мирче Луческу со стороны бразильского «Сантоса», а сам тренер заявил, что имеет и другие предложения.
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