Войти или Зарегистрироваться

Сьон ведет переговоры с экс-тренером Шахтера

Президент швейцарского клуба хочет договориться о сотрудничестве с 74-летним Мирчей Луческу

  • 19.12.2019 16:25
  • 3529 просмотров
  • 1 комментарий
Сьон ведет переговоры с экс-тренером Шахтера
© Twitter. Мирча Луческу

Румынский футбольный тренер Мирча Луческу, хорошо известный в Украине по многолетней работе с «Шахтером», может стать наставником «Сьона».

Президент швейцарского клуба Кристиан Константин очень заинтересован в сотрудничестве с опытным румынским коучем. «Сьон» рассчитывает определиться с кандидатурой нового главного тренера до конца нынешнего года.

Единственной серьезной проблемой в вопросе назначения Луческу может стать незнание румыном французского языка. Экс-тренер «Шахтера» говорит на итальянском и этот факт пока несколько смущает боссов «Сьона».

«Сьон» занимает 7-е место из 10 возможных в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Швейцарии.

Ранее сообщалось об интересе к Мирче Луческу со стороны бразильского «Сантоса», а сам тренер заявил, что имеет и другие предложения.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 19.12.2019 16:48
    +1
    Нарасхват прям
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 19.12.2019 16:48
    +1
    Нарасхват прям
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности