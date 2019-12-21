Дарья СНИГУР: «Со своей техникой по-прежнему остаюсь непохожей ни на кого»

- Причиной твоего поражения от румынки Аны Богдан в финале можно считать энерговыжимательный полуфинал накануне?

- Вполне. Финал стал моим седьмым поединком на турнире, а это ритм «Большого шлема». Только разница в том, что в Дубае мы играли каждый день. Нет, я не хочу сказать, что, получи я день отдыха, то непременно уехала бы с титулом. И все же к общей усталости добавился матч с Младенович, в котором я выложилась более, чем на сто процентов. В финале я вышла просто никакая... Я не из тех, кто страдает головными болями, но в этот день голова у меня просто раскалывалась. Впрочем, если брать весь турнир в целом, я до сих пор не могу поверить в свой выход в финал. Если бы мне кто-то до его начала сказал, что стану финалисткой Дубая – покрутила бы пальцем у виска.

- Не могу не спросить о твоей подаче – со стороны к ней можно предъявить претензии.

- Согласна, в последнее время проблемы с подачей начали вылазить мне боком. Вместе с тренером мы усиленно над ней работаем, и в Дубае она стала чуточку лучше. Впрочем, со своей техникой я по-прежнему остаюсь игроком, ни на кого непохожим – и в этом моя особенность.

- Затрону еще один важный момент относительно твоих перспектив выступления на Grand Slam-2020. Насколько скорректировался твой график подготовки к следующему сезону, ведь ты уже стоишь в зоне квалифайна «Шлема»?

- Да он раскорректировался полностью (улыбается). Если говорить об Australian Open, то отсечка на квалификацию началась до моего выступления в Дубае, а тогда я занимала 328-ю строчку. Что до участия на Roland Garros-2020, то до недели в ОАЭ, данный вопрос не рассматривался вообще. Теперь же, занимая 237-е место в мире, открылась дорога в квалификацию Парижа, и, если я буду попадать по рейтингу, то несомненно сыграю на грунтовом мэйджоре.

- На каком ближайшем турнире тебя можно увидеть?

- В планах стоит участие на французском 60-тысячнике ITF в Андрезье-Бутеоне в конце января.