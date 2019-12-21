Телеканал Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию на спутниковое вещание телеканалу «Футбол 3».

Лицензия выдана на 10 лет. В ней указано кодированное спутниковое вещание.

Представители телеканала заявили, что его запуск нужен из-за того, что на «Футбол 1/2» не помещается весь закупленный контент.

Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам кабельного ТВ, IPTV и ОТТ.