Телеканал Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию на спутниковое вещание телеканалу «Футбол 3».
Лицензия выдана на 10 лет. В ней указано кодированное спутниковое вещание.
Представители телеканала заявили, что его запуск нужен из-за того, что на «Футбол 1/2» не помещается весь закупленный контент.
Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам кабельного ТВ, IPTV и ОТТ.
Генеральный директор каналов «Футбол 1/2» Александр Денисов сообщал, что «Футбол 3 » будет показывать новые лиги и турниры.
Источник — Телекритика
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