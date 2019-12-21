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Телеканал Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание

Лицензия выдана на 10 лет

  • 21.12.2019 16:08
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Телеканал Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание
© ТК Футбол
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию на спутниковое вещание телеканалу «Футбол 3».
 
Лицензия выдана на 10 лет. В ней указано кодированное спутниковое вещание. 
 
Представители телеканала заявили, что его запуск нужен из-за того, что на «Футбол 1/2» не помещается весь закупленный контент. 
 
Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам кабельного ТВ, IPTV и ОТТ. 
 
Генеральный директор каналов «Футбол 1/2» Александр Денисов сообщал, что «Футбол 3 » будет показывать новые лиги и турниры. 
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Источник — Телекритика

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