В воскресенье, 22 декабря, «Аталанта» примет в рамках 18-го тура Серии А «Милан». Встреча состоится в Бергамо на «Атлети Адзурри д’Италия». Начало поединка в 13:30 по киевскому времени.

Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии Милан – Аталанта

После 17-ти туров «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. У «Милана» 10-е место и 21 очко.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аталанта – Милан.