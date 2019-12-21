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Дарья СНИГУР: «Победа над Младенович даже круче, чем титул на Уимблдоне»

Украинская теннисистка – о новом витке в карьере

  • 21.12.2019 15:33
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Дарья СНИГУР: «Победа над Младенович даже круче, чем титул на Уимблдоне»
© alhabtoortennis. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур рассказал о дебюте в финале на 100-тысячнике и победе над Кристиной Младенович.
 
- Даша, судя по всему, выступление на Al Habtoor Tennis Challenge 2019 превзошло даже самые смелые ожидания.
- Безусловно. Что говорить, если мы дважды меняли обратные билеты.
 
- Твой вход на турнир до последнего стоял под вопросом?
- Когда подавала заявку, то стояла 12-й в альтернативе. Конечно, полной уверенности, что выступлю в квалификации не было. Мой тренер, Лариса Ивановна [Савченко], сказала мне все равно ехать: «Не попадешь в сетку – просто отдохнешь в Дубае». Мы рассчитывали на недоезды некоторых игроков, что в итоге и случилось – я заскочила предпоследней в квалификационный турнир.
 
- С какой планкой-минимум отправлялась на второй «стотысячник» в карьере?
- Думала, если пройду квал плюс один кружок основы – будет здорово.
 
- В полуфинале ты совершила один из знаковых «апсетов» года с участием украинских теннисистов – «раздела» Кристину Младенович в двух сетах. По части эмоций на какое место поставишь данную победу?
- Однозначно на первое. Да-да, она круче, чем юниорский титул на Wimbledon. Младенович стояла в топ-десятке мира, выиграла пять «Шлемов» в паре и миксте, а буквально за неделю до нашей очной встречи обыграла первую ракетку мира Эшли Барти, став победителем ФедКапа в составе сборной Франции. Конечно, такой шлейф успеха соперницы добавляет красок в мою первую победу над представителем топ-50 (Перед турниром перед в Дубае Младенович занимала 38-е, а Снигур – 328-е место в рейтингу WTA. – прим.).
 
- Сейчас уже можешь объяснить, за счет чего ты снесла топ-соперницу?
- Выходя на матч против Младенович, главной целью ставилось увидеть следующее – как я буду выглядеть на ее фоне. И я играла в свое удовольствие. Могла себе позволить улыбаться, действовать абсолютно спокойно.
 
- И в какой момент впервые посетила мысль, что можно умыкнуть билет в финал?
- К концу первого сета. Сначала я уступала 0:2, затем повела – 3:2. При счете 3:3 ушла с 0:40 и выиграла гейм. Вот как раз здесь и пришли первые реальные мысли об общей победе. Соперница по ходу гейма надеялась, что я уже сломалась, а на деле – совсем наоборот.
 
- Без поражения от Шуай Пэн в Шэньчжэне победы над Младенович могло и не быть?
- Конечно, тот первый матч против представителя топ-100 помог мне в плане набора опыта. Ведь до матча с Младенович на этом турнире я отпраздновала премьерную победу над игроком первой сотни – Анастасией Потаповой, которую рядовой тоже не назовешь.
 
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Источник — XSport

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