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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Работать с Ротором – большая ответственность для меня»

Экс-тренер киевского «Динамо» возглавил клуб второго по силе российского дивизиона

  • 21.12.2019 12:31
  • 890 просмотров
  • 4 комментария
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Работать с Ротором – большая ответственность для меня»
© ФК Ротор. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от своего назначения в волгоградский «Ротор».

«Начну с того, что для меня это большая ответственность. «Ротор» мне известен и в представлениях не нуждается. Чтобы понять российский чемпионат, необходимо прочувствовать колорит ФНЛ.
 
Перед клубом стоят самые высокие задачи. Прилетел специально в Волгоград на подписание контракта, чтобы познакомиться с городом, в котором предстоит жить и работать, с инфраструктурой, лично встретиться с руководством области и клуба. Мне все очень понравилось. Успел подняться на Мамаев Курган. Считаю, что каждый человек, приезжающий в Волгоград, хотя бы раз должен посетить это знаковое место и почтить память защитников Сталинграда.
 
Сначала мне нужно познакомиться с теми игроками, которые есть в команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив. То место, которое сейчас занимает «Ротор», — это прежде всего заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле. Необходимо сохранить костяк, все лучшее, что есть в этой команде, и добавить свое видение», - сказал Хацкевич.
 
Ранее Александр Хацкевич занимал пост главного тренера киевского «Динамо», был уволен в августе 2019 года после того, как украинский клуб проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» (0:1, 3:3).
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Источник — ФК Ротор

(4 голоса)

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Комментарии
    dago45
      dago45, 21.12.2019 13:32
    0
    tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 21.12.2019 13:01
    +2
    а с уровня второй лиги в аматоры будет трудиться потом Михайличенко
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 21.12.2019 13:01
    +1
    Как вывести лидера чемпионата во Вторую Лигу? за полтора сезона - задача трудная, но реальная
    Ссылка
    Wadim Martinyuk
      Wadim Martinyuk, 21.12.2019 12:39
    +1
    Ось реальний рівень цього спеціаліста
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 21.12.2019 13:01
    +2
    а с уровня второй лиги в аматоры будет трудиться потом Михайличенко
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 21.12.2019 13:01
    +1
    Как вывести лидера чемпионата во Вторую Лигу? за полтора сезона - задача трудная, но реальная
    Ссылка
    Wadim Martinyuk
      Wadim Martinyuk, 21.12.2019 12:39
    +1
    Ось реальний рівень цього спеціаліста
    Ссылка
    dago45
      dago45, 21.12.2019 13:32
    0
    tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
    Ссылка
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