Александр ХАЦКЕВИЧ: «Работать с Ротором – большая ответственность для меня»

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от своего назначения в волгоградский «Ротор».

«Начну с того, что для меня это большая ответственность. «Ротор» мне известен и в представлениях не нуждается. Чтобы понять российский чемпионат, необходимо прочувствовать колорит ФНЛ.

Перед клубом стоят самые высокие задачи. Прилетел специально в Волгоград на подписание контракта, чтобы познакомиться с городом, в котором предстоит жить и работать, с инфраструктурой, лично встретиться с руководством области и клуба. Мне все очень понравилось. Успел подняться на Мамаев Курган. Считаю, что каждый человек, приезжающий в Волгоград, хотя бы раз должен посетить это знаковое место и почтить память защитников Сталинграда.

Сначала мне нужно познакомиться с теми игроками, которые есть в команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив. То место, которое сейчас занимает «Ротор», — это прежде всего заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле. Необходимо сохранить костяк, все лучшее, что есть в этой команде, и добавить свое видение», - сказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич занимал пост главного тренера киевского «Динамо», был уволен в августе 2019 года после того, как украинский клуб проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» (0:1, 3:3).