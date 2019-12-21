Денис БОЙКО: «Один гол не должен ставить крест на вратаре»

Голкипер «Динамо» Денис Бойко вспомнил свою грубую ошибку в матче Лиги Европы 2010/2011 против «Шерифа»:

«Что там вспоминать? Покатили назад. Я ж играю ногами, как Нойер просто, на то время вообще ногами лучше играл, чем руками, конечно. Просто переодетый бразилец был. Покатили назад, у меня сразу два пальца в розетку, начало трусить.

Если серьезно, просто неудачно принял мяч. В целом нормально, но неправильно, нужно было более в сторону. Выбил – попал в парня.

Один пропущенный гол может, но не должен ставить крест на вратаре в клубе. Любой футболист имеет право на ошибку, даже не на одну, не имеет значение, кто соперник, какая ошибка допущена».

Ранее Бойко назвал лучший период в своей карьере.