Денис БОЙКО: «Один гол не должен ставить крест на вратаре»

Голкипер «Динамо» Денис Бойко вспомнил свою грубую ошибку в матче Лиги Европы 2010/2011 против «Шерифа»:
«Что там вспоминать? Покатили назад. Я ж играю ногами, как Нойер просто, на то время вообще ногами лучше играл, чем руками, конечно. Просто переодетый бразилец был. Покатили назад, у меня сразу два пальца в розетку, начало трусить.
Если серьезно, просто неудачно принял мяч. В целом нормально, но неправильно, нужно было более в сторону. Выбил – попал в парня.
Один пропущенный гол может, но не должен ставить крест на вратаре в клубе. Любой футболист имеет право на ошибку, даже не на одну, не имеет значение, кто соперник, какая ошибка допущена».
Ранее Бойко назвал лучший период в своей карьере.
Источник — Зе Интервьюер
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