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Денис БОЙКО: «Один гол не должен ставить крест на вратаре»

Вратарь «Динамо» вспомнил свой ляп в матче с «Шерифом»

  • 21.12.2019 12:11
  • 1592 просмотра
  • 1 комментарий
Денис БОЙКО: «Один гол не должен ставить крест на вратаре»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Голкипер «Динамо» Денис Бойко вспомнил свою грубую ошибку в матче Лиги Европы 2010/2011 против «Шерифа»:

«Что там вспоминать? Покатили назад. Я ж играю ногами, как Нойер просто, на то время вообще ногами лучше играл, чем руками, конечно. Просто переодетый бразилец был. Покатили назад, у меня сразу два пальца в розетку, начало трусить. 

Если серьезно, просто неудачно принял мяч. В целом нормально, но неправильно, нужно было более в сторону. Выбил – попал в парня. 

Один пропущенный гол может, но не должен ставить крест на вратаре в клубе. Любой футболист имеет право на ошибку, даже не на одну, не имеет значение, кто соперник, какая ошибка допущена».

Ранее Бойко назвал лучший период в своей карьере.

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Источник — Зе Интервьюер

(2 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.12.2019 12:58
    +1
    Пора на вас , "вратари" Динамо не крест , а ноль ставить !
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.12.2019 12:58
    +1
    Пора на вас , "вратари" Динамо не крест , а ноль ставить !
    Ссылка
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