Бойко назвал лучший период в своей карьере

31-летни голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко рассказал о лучшем периоде в карьере.
«На сегодняшний момент — в «Днепре». Было все практически идеально, наверное. Начиная от быта, коллектива, и заканчивая результатами», — считает Бойко.
Денис Бойко защищал цвета «Днепра» с 2013-го по 2015-й годы. Всего провел за «Днепр» 102 матча во всех турнирах, где пропустил 91 мяч, 46 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
В составе «Днепра» Бойко дошел до финала Лиги Европы, где украинский клуб проиграл «Севилье» (2:3).
Источник — Зе Интервьюер
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