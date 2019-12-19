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Бойко назвал лучший период в своей карьере

Украинскому вратарю нравилось выступать в «Днепре»

  • 19.12.2019 22:19
  • 1901 просмотр
  • 3 комментария
Бойко назвал лучший период в своей карьере
© ФК Днепр. Денис Бойко

31-летни голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко рассказал о лучшем периоде в карьере.

«На сегодняшний момент — в «Днепре». Было все практически идеально, наверное. Начиная от быта, коллектива, и заканчивая результатами», — считает Бойко.

Денис Бойко защищал цвета «Днепра» с 2013-го по 2015-й годы. Всего провел за «Днепр» 102 матча во всех турнирах, где пропустил 91 мяч, 46 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

В составе «Днепра» Бойко дошел до финала Лиги Европы, где украинский клуб проиграл «Севилье» (2:3).

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Источник — Зе Интервьюер

(12 голосов)

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Комментарии
    ua-goahead
      ua-goahead, 20.12.2019 00:36
    0
    Звісно. Тоді навіть був у переліку кандидатів до УЄФА-тім.
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    Ilya Fedorin
      Ilya Fedorin, 19.12.2019 22:39
    -1
    а мы думали в динамо, когда жопой забивал в свои ворота от молдаван, да и сейчас тоже круто выступаешь в киеве, в кавычках естественно круто.
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    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 19.12.2019 22:26
    +1
    да не может быть, не верю!
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    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 19.12.2019 22:26
    +1
    да не может быть, не верю!
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    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 20.12.2019 00:36
    0
    Звісно. Тоді навіть був у переліку кандидатів до УЄФА-тім.
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