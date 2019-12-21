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Сегодня состоится финал клубного ЧМ Ливерпуль – Фламенго

Чемпионы Европы и Южной Америки разыграют титул сильнейшего клуба мира

  • 21.12.2019 11:06
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
Сегодня состоится финал клубного ЧМ Ливерпуль – Фламенго
© twitter.com/LFC

Сегодня на Международном стадионе Халифа в Дохе состоится финал Клубного чемпионата мира.

В решающем поединке встретятся победитель европейской Лиги чемпионов «Ливерпуль» и триумфатор южноамериканского Копа Либертадорес «Фламенго».

Начало матча – в 19:30 по Киеву. В прямом эфире матч покажет Eurovision Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» - «Фламенго».

В полуфинале Клубного ЧМ «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» 2:1, а «Фламенго» оказался сильнее «Аль-Хиляля» - 3:1.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    romario1501
      romario1501, 21.12.2019 11:10
    0
    У прямому ефірі матч покаже Eurovision Sports.
    І UA Перший !
    Ссылка
    romario1501
      romario1501, 21.12.2019 11:10
    0
    У прямому ефірі матч покаже Eurovision Sports.
    І UA Перший !
    Ссылка
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