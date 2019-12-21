Сегодня состоится финал клубного ЧМ Ливерпуль – Фламенго

Сегодня на Международном стадионе Халифа в Дохе состоится финал Клубного чемпионата мира.
В решающем поединке встретятся победитель европейской Лиги чемпионов «Ливерпуль» и триумфатор южноамериканского Копа Либертадорес «Фламенго».
Начало матча – в 19:30 по Киеву. В прямом эфире матч покажет Eurovision Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» - «Фламенго».
В полуфинале Клубного ЧМ «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» 2:1, а «Фламенго» оказался сильнее «Аль-Хиляля» - 3:1.
Источник — Sport.ua
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