Федерера признали самым стильным мужчиной десятилетия

Третья ракетка мира Роджер Федерер был признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ.
В голосовании он опередил рэпера ASAP Rocky, актера Джона Хилла и певца Гарри Стайлза, а в финале он победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, набрав 59% голосов.
Ранее Федерер получил награду «Фаворит болельщиков» от АТР.
Источник — GQ
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