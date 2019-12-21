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Федерера признали самым стильным мужчиной десятилетия

Швейцарский теннисист получил награду от журнала GQ

  • 21.12.2019 08:20
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Федерера признали самым стильным мужчиной десятилетия
© ATP. Роджер Федерер

Третья ракетка мира Роджер Федерер был признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ.

В голосовании он опередил рэпера ASAP Rocky, актера Джона Хилла и певца Гарри Стайлза, а в финале он победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, набрав 59% голосов.

Ранее Федерер получил награду «Фаворит болельщиков» от АТР.

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Источник — GQ

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