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Томас ГРИММ: «Надеюсь на компромисс по поводу единого телепула»

Президент УПЛ подчеркнул, что 14 очков отрыва лидера – негативное явление

  • 20.12.2019 22:39
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Томас ГРИММ: «Надеюсь на компромисс по поводу единого телепула»
© УПЛ
Президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм 20 декабря в Доме футбола на встрече с журналистами рассказал:
 
«6 апреля 2020 года истекает срок моей каденции на посту Президента УПЛ. Я не буду подавать свою кандидатуру на перевыборы, то есть в апреле следующего года Украинская Премьер-лига получит нового президента.
 
Единый телепул? УПЛ находится в постоянном переговорном процессе с пятью клубами, которые отказались выполнять решение общего собрания и заключили контракты с другим заказчиком. Надеюсь, в ближайшие месяцы нам удастся найти приемлемый для всех компромисс. Еще раз подчеркиваю: централизация телевизионных и коммерческих прав – фундамент, без которого клубы Украины не смогут встать на путь самоокупаемости.
 
В УПЛ между первым и вторым местами разрыв – 14 очков, что не является положительным сигналом. С другой стороны, не стоит забывать, что в некоторых европейских лигах также большая очковая разница между лидером и остальными командами: например, в Англии «Ливерпуль» опережает «Лестер Сити» на 10 пунктов, а «Манчестер Сити» – на 14, хотя в прошлом году в АПЛ и близко не было такого разрыва, то есть, он является временным. Верю, что и у нас это временное явление.
 
2019 год в футболе Украины был двояким. С одной стороны, очень порадовали сборные команды – прежде всего, юниорская, ставшая чемпионом мира, и национальная, вышедшая в финальную часть чемпионата Европы. С другой стороны, весной Украины в еврокубках будет представлять одна команда, что, помимо прочего, негативно повлияло на наши позиции в таблице коэффициентов УЕФА.
 
Мне сложно говорить на тему арбитража, поскольку это прерогатива компетентных органов. По системе VAR: я убежден – это позитив, и меня радует, что с весны два матча тура будут проходить под наблюдением VAR, но я осознаю, что это – помощь арбитру, а не его замена, и всех проблем это не решит».
 
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Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 23:10
    0
    "В УПЛ между первым и вторым местами разрыв – 14 очков, что не является положительным сигналом."
    Точно. Интриги нет. Конкуренции нет. Борьбы нет. Победитель известен заранее. Скучно. Причем то, что в Италии Ювентус который год чемпион - это как я понимаю нормально. Главное - чтобы не было слишком большого отрыва от лидера, а значит сохранялись шансы его нагнать.
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    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 23:10
    0
    "В УПЛ между первым и вторым местами разрыв – 14 очков, что не является положительным сигналом."
    Точно. Интриги нет. Конкуренции нет. Борьбы нет. Победитель известен заранее. Скучно. Причем то, что в Италии Ювентус который год чемпион - это как я понимаю нормально. Главное - чтобы не было слишком большого отрыва от лидера, а значит сохранялись шансы его нагнать.
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