Журналист: место Гримма в УПЛ может занять Сафиуллин

Футбольный журналист Игорь Линник поделился информацией о том, кто может возглавить УПЛ вместо уходящего вскоре из организации Томаса Гримма:
«Мимоходом по делу забрел на сайт НОК Украины и немного удивился, наткнувшись на две красивых фотки. Оказывается, 12 декабря на генеральной ассамблее НОКа была отмечена грамотой как бы не существующая уже полгода ФФУ – это заметно по фотке первой.
А на второй я наткнулся на ушедшего в подполье великого деятеля спорта Равиля Сафиуллина. Пока он остается вице-президентом НОК, но, говорят, в УПЛ освобождается место сказочника Гримма».
мимоходом по делу забрел на сайт НОК Украины и трошки удивился, наткнувшись на две красивых фотки.— Игорь Линник (@IgorLinnyk) December 19, 2019
оказывается, 12 декабря на генеральной ассамблее НОКа была отмечена грамотой как бы не существующая уже полгода ФФУ -... https://t.co/k6Zqd48hWL
Источник — Twitter
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Оказываются они *...мимоходом по делу...* появляются.
Их перепечатывают и пошла по миру.
Сразу Палкина уже ставьте чего там
Оказываются они *...мимоходом по делу...* появляются.
Их перепечатывают и пошла по миру.
Сразу Палкина уже ставьте чего там
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