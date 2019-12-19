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Журналист: место Гримма в УПЛ может занять Сафиуллин

Футбольный журналист Игорь Линник назвал новую возможную кандидатуру

  • 19.12.2019 18:42
  • 940 просмотров
  • 8 комментариев
Журналист: место Гримма в УПЛ может занять Сафиуллин
© Футбол 1/2. Равиль Сафиуллин
Футбольный журналист Игорь Линник поделился информацией о том, кто может возглавить УПЛ вместо уходящего вскоре из организации Томаса Гримма:
 
«Мимоходом по делу забрел на сайт НОК Украины и немного удивился, наткнувшись на две красивых фотки. Оказывается, 12 декабря на генеральной ассамблее НОКа была отмечена грамотой как бы не существующая уже полгода ФФУ – это заметно по фотке первой.
 
А на второй я наткнулся на ушедшего в подполье великого деятеля спорта Равиля Сафиуллина. Пока он остается вице-президентом НОК, но, говорят, в УПЛ освобождается место сказочника Гримма».
 

 

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 19.12.2019 20:19
    0
    Базар-ахмет-лига))
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 20:16
    0
    Я думал утки из яиц рождаются.
    Оказываются они *...мимоходом по делу...* появляются.
    Их перепечатывают и пошла по миру.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 20:11
    0

    Сразу Палкина уже ставьте чего там
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
    ShakhtarUberAlles, 19.12.2019 20:09
    0
    верить сурково-дырявому пропагандону линнику на зарплату у васильева - себя не уважать.
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 19.12.2019 20:08
    0
    Ахха. Опять нейтральный рыг в власти Вы сделали это вместе, зеленые
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.12.2019 19:51
    +1
    Это же кротовая креатура.
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 19.12.2019 19:37
    +1
    Епать
    Ссылка
    Sport
      Sport, 19.12.2019 19:00
    +3
    Очередной круг, ничего не меняется у нас.
    Ссылка
    Sport
      Sport, 19.12.2019 19:00
    +3
    Очередной круг, ничего не меняется у нас.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.12.2019 19:51
    +1
    Это же кротовая креатура.
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 19.12.2019 19:37
    +1
    Епать
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 19.12.2019 20:19
    0
    Базар-ахмет-лига))
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 20:16
    0
    Я думал утки из яиц рождаются.
    Оказываются они *...мимоходом по делу...* появляются.
    Их перепечатывают и пошла по миру.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 20:11
    0

    Сразу Палкина уже ставьте чего там
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
    ShakhtarUberAlles, 19.12.2019 20:09
    0
    верить сурково-дырявому пропагандону линнику на зарплату у васильева - себя не уважать.
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 19.12.2019 20:08
    0
    Ахха. Опять нейтральный рыг в власти Вы сделали это вместе, зеленые
    Ссылка
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