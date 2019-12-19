Журналист: место Гримма в УПЛ может занять Сафиуллин

Игорь Линник поделился информацией о том, кто может возглавить УПЛ вместо Футбольный журналистподелился информацией о том, кто может возглавить УПЛ вместо уходящего вскоре из организации Томаса Гримма:

«Мимоходом по делу забрел на сайт НОК Украины и немного удивился, наткнувшись на две красивых фотки. Оказывается, 12 декабря на генеральной ассамблее НОКа была отмечена грамотой как бы не существующая уже полгода ФФУ – это заметно по фотке первой.

А на второй я наткнулся на ушедшего в подполье великого деятеля спорта Равиля Сафиуллина. Пока он остается вице-президентом НОК, но, говорят, в УПЛ освобождается место сказочника Гримма».