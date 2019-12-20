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Валерий БОНДАРЬ: «Не назову никого из Динамо врагом»

Защитник «Шахтера» - об отсутствии игроков «Динамо» на награждении сборной Украины U-20

  • 20.12.2019 21:13
  • 822 просмотра
  • 1 комментарий
Валерий БОНДАРЬ: «Не назову никого из Динамо врагом»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал отсутствие игроков «Динамо» на награждении премиальными за победу на чемпионате мира U-20:

«Больно от этого. Я не могу сказать, что это какие-то мои друзья или соперники, несмотря на противостояние «Динамо» и «Шахтера». Никогда не назову ни одного человека из «Динамо» своим врагом.

Действительно больно не видеть их здесь, потому что я соскучился по всем, хотел увидеть всех и пообщаться чуть-чуть. Тем более, что Владислав Супряга — мой лучший друг. Я очень расстроен».

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Источник — Футбольный формат

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 21:23
    -3
    Сейчас плакать как тайсон будем. Методичка палкина в действии. Больно ему.
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