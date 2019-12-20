Валерий БОНДАРЬ: «Не назову никого из Динамо врагом»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал отсутствие игроков «Динамо» на награждении премиальными за победу на чемпионате мира U-20:
«Больно от этого. Я не могу сказать, что это какие-то мои друзья или соперники, несмотря на противостояние «Динамо» и «Шахтера». Никогда не назову ни одного человека из «Динамо» своим врагом.
Действительно больно не видеть их здесь, потому что я соскучился по всем, хотел увидеть всех и пообщаться чуть-чуть. Тем более, что Владислав Супряга — мой лучший друг. Я очень расстроен».
Источник — Футбольный формат
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