Динамо: кому на выход?

Каждый мало-мальски уважающий себя «независимый футбольный источник» буквально наперебой и с подзагом «по секрету» поспешил отрапортовать о якобы существующем «списке на выход» в «Динамо». Если верить всем этим инсайдам, то данный список почти что резиновый: в него входят от пяти до восьми футболистов. То есть, можно утверждать, исходя из имеющейся информации, что в зимнее трансферное окно киевский клуб ждут серьезные кадровые катаклизмы.

На сей счет мы тоже располагаем кое-какой информацией. Так сказать, из источников, пожелавший остаться неназванными, но вполне компетентных. Так вот, наши инсайды утверждают, что списка как-такового в клубе на данный момент нет. Но есть необузданное желание тренерского (да и не только оного) руководства почистить команду, дословно, «от балласта, доставшегося в награду от предыдущего наставника». Это желание вполне законное, объяснимое и логическое. Тем более, если учесть, что предыдущий динамовский рулевой уж очень тесно сотрудничал на трансферном поприще с Вадимом Шаблием. Нынешний динамовский рулевой сотрудничать с этим посредником не желает. Почему – сейчас не суть важно. Важно то, что Алексей Михайличенко действительно хотел бы «почистить» ряды команды. И в первую очередь тренер – таки да – хотел бы избавиться от тех некоторых игроков, кто появился в команде во время каденции Хацкевича.

Но дело в том, что многие, а точнее – практически все «питомцы Хацкевича» имеют на руках долгоиграющие контракты с клубом. Стало быть, так просто спровадить их куда бы то ни было не получится. И Михайличенко это прекрасно понимает. Понимает Алексей Александрович и то, что продать многих из этих товарищей выгодно вряд ли получится. По той простой причине, что нету спроса. Собственно, а откуда этот спрос может взяться, учитывая последние результаты команды? Посему, как нам удалось узнать, речь идет, в первую очередь, об арендах. Но, снова же, захочет ли кто-либо брать себе динамовский неликвид?

С другой стороны, решение почистить «динамовские конюшни» от ненужных игроков – самое что ни на есть актуальное, ведь «штат» действительно раздут до неприличия, а, к тому же, многие просто не соответствуют уровню команды. Вместе с тем, на наш взгляд, к вопросу о грядущей чистке динамовских рядов нужно подходить тщательно, с общим аршином и без перегибов. Потому что даже в «наследии Хацкевича» найдутся стоящие игроки, которым просто нужно дать настоящий шанс.

В связи с такой «пьянкой», мы тоже решили составить свой список футболистов, которым по тем или иным причинам нужно оперативно линять из «Динамо». При выборе кандидатов в этот довольно неприглядный перечень мы руководствовались, в первую очередь, здравым смыслом, логикой и увиденным собственными глазами.

ЗАЩИТА

Итак, начнем с защиты (с голкиперами на данный момент все более-менее в порядке: есть Бойко и Бущан, конкурирующие за место первого номера, есть и молодая поросль - Нещерет и Червинский, претендующие на статус как минимум третьего вратаря).

ФК Динамо. Карлос Самбрано

Первоочередно нужно избавиться от Карлоса Самбрано. Этот товарищ присутствует практически во всех списках «посвященных». Ну, чтобы его туда включить, большого ума не надо: человеку уже тридцать лет, он подвержен травмам и нарушению спортивного режима, за «Динамо» он не играл, лишь шатается по арендам. Больше вопросов нет. Если поступит хоть какое-то предложение по поводу перуанца, нужно за него сразу хвататься. Потому что сбитый летчик. Очень вписывается в эти лекала и Тамаш Кадар. Два года назад венгр был неплох: небезгрешен, но резкий, цепкий, умеющий держать позицию. Что с ним стало за это время – одному Творцу ведомо. Обязательно нужно расставаться, пока хоть какой-то спрос есть. Поговаривали, в свое время «Зенит» был готов за него заплатить порядка восьми миллионов, но сейчас хотя бы вырвать в три раза меньшую сумму. Шабанов, Бурда, Попов и пополнение из молодежки – этого резерва должно хватить.

Динамо от Шурика. Тамаш Кадар

А вот относительно списывания в утиль Кендзеры и Пиварича позвольте не согласиться. Хорват до возмужания Миколенко был на своем месте. Он уже оклемался от сложной травмы, и как минимум должен составить конкуренцию Виталию. Да и просто иногда Миколенко нужно поберечь, ведь очень сложно в таком юном возрасте тащить на себе на всех фронтах практически всю бровку. Логично было бы применять ротацию, и с этой колокольни хорватский оборонец был бы уместным.

Еще более уместным, на наш взгляд, является Кендзера. Поляка очень сложно упрекнуть в наличии «косяков» а-ля Кадар. Как бы то ни было, Томаш на данный момент все равно лучший игрок «Динамо» на этом амплуа. То есть, если рассуждать исключительно о его функциях игрока защиты, а не сетовать на отсутствие универсализации, которая есть у Караваева. В конце концов, ему только 25 лет – еще есть место и для заматерелости, и для шага вперед. Да и Тымчика, принадлежащего «Динамо», но играющего в «Зари», он не хуже. Кстати, было бы интересно посмотреть на их конкуренцию в команде: глядишь, оба бы прибавили, и оба пригодились.

Далее – самое интересное. Потому что работы непочатый край:

ПОЛУЗАЩИТА

Сразу начнем с того, что есть категорическое несогласие с теми, кто гонит в шею из команды Кадири. На наш субъективный взгляд, Мохамед – лучший на данный момент чистый опорник в киевской команде. А может, и в УПЛ в целом. Цепкий, силовой, неуступчивый, с неплохой скоростью и пасом – чем он вам не угодит-то? Только тем, что его привел Шаблий? Полноте, да он на порядок выше, чем Сидорчук, Гармаш и Андриевский. Еще и потому, что ему лишь 23 года. Играл же неплохо поначалу, пока не сломался. Дайте ганцу еще хоть один шанс. Теперь что касается упомянутой выше троицы. По нашей версии, время Сидорчука, Гармаша и Андриевского в «Динамо» уже ушло. Они уже не могут дать команде ни уверенности, ни надежности, ни скорости. Да и контракты у первых двух неподъемные (как для «Динамо»). Отпустите их на все четыре стороны. Будет лучше и для микроклимата. Кадири, Шепелев, Буяльский (плюс молодежь из дубля) – этого достаточно, чтобы закрыть дыры в центре поля.

Следом за украинским трио нужно указать на дверь и Сидклею. Он вроде неплохой игрок, но на позиции левого защитника/полузащитника у «Динамо» есть и получше. Поэтому отпускайте, пока он еще кому-то нужен.

ФК Динамо. Сидклей

Далее, не боясь обвинения в ереси и некомпетентности, предложим на выход двум ключевым исполнителям нынешней «бело-синей» команды – Цыганкову и Вербичу. Для их же блага. Да и для блага команды и клуба. Эти двое, если не считать Миколенко, наиболее котируемые игроки «Динамо».

ФК Динамо. Беньямин Вербич и Виктор Цыганков

И, наверно, наиболее страдающие из-за отсутствия результатов и команды, и неумения тренерского штаба их научить чему-то новому. Этих парней нужно отпустить. Им нужно прогрессировать дальше. Увы, но у нынешнего своего тренера и в своей нынешней команде они этого сделать не смогут. А так клуб может получить хорошие деньги. Да и у Караваева с де Пеной, Шапаренко и Цитаишвили наконец могут вырасти крылья. А ведь еще есть в перспективе и Булеца с Ледневым и Алибековым.

Отпускать надо и Дуэлунда. Может, датчанин и хороший футболист, но мы этого уже не узнаем: слишком часто он подвергается травмам, слишком долго акклиматизируется.

Отдельная тема: Жерсон Родригеш. В этой связи очень сложно правильно поставить запятую в словосочетании «продать нельзя оставить». Футболист он квалифицированный, но требующий нормального подхода, контакта. А этого нет. Но есть и проблемы с режимом. Хотя это может быть не причиной чего-то, а следствием. Может, он и смог бы принести команде настоящую пользу, но при Михайличенко это не сделает. Так что лучше отпустить, если найдутся желающие.

АТАКА

Тут все предельно просто. Единственный кандидат на выход – Фран Соль. Увы, но испанец – это не тот нападающий, который был нужен команде. Ни техники, ни скорости, ни мощи. Он когда-то был хорош в штрафной площади, но мы этого сейчас не видим. По любому нужно избавляться. Ведь, окромя Беседина, есть еще и Супряга с Русиным. Они не хуже, чем Соль. Беда только, что вряд ли кому-то Фран сейчас нужен.

ФК Динамо. Фран Соль

Безусловно, в упомянутом нами списке «ненужных» оказалось слишком много персон. Слишком много для того, чтобы отделаться от них в один «клик». Вполне возможно, что некоторые из нашего списка на чей-то взгляд достойные того, чтобы остаться. И, наоборот, кого-то мы не упомянули. Да, это дискуссионный момент. Но, вместе с тем, нужно понимать, что время собирать камни в «Динамо» уже закончилось. Теперь нужно много этих «камней» отправить восвояси. Чтобы наконец по-настоящему перезагрузить команду.

Или, все же, «Динамо» и перезагрузка – вещи несопоставимые?

Валерий ВАСИЛЕНКО