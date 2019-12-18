Динамо избавится от восьми игроков

В новом году киевское «Динамо» планирует масштабное обновление состава, украинский клуб попрощается со многими легионерами.
«Динамо» намерено продать защитников Томаша Кендзеру, Карлоса Самбрано, Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, Сидклея, полузащитника Мохамеда Кадири, форвардов Жерсона Родригеша и Франа Соля.
Эти футболисты не входят в планы тренерского штаба по разным причинам. Пока неизвестно, кого «Динамо» ищет им на замену.
Ранее сообщалось, что «Динамо» расстанется с пятью футболистами.
После 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 36 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 36-12. Также киевский клуб не смог выйти в 1/16 финала Лиги Европы.
Источник — FC Dynamo Nation
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Вместе с Суркисом!
А Динамо теперь сложнее. Команда давно не выигрывала чемпионат, давно не играет в ЛЧ, соответственно не так много шансов заявить вместе с ней о себе в Европе.
Вместе с Суркисом!
Я ща поищу лучшие комменты когда этих девочек подписывали, поржем вместе))
К слову с тех времён как он зданул ту фразу ничего не поменялось, только падение дк.
Значит Тымчик Русин вернуться.
Хорошие новости.
По нынешним временам, в любом случае, дорогими их назвать тоже нельзя.
Шахта вон 15 млн кинуло за тете, а тот не играл даже за основу на тот момент.
Цены с тех пор только росли, а Динамо наоборот стремилось потратить все меньше. Видимо в клубе пересекли некую условную ценовую черту, ниже которой находятся легионеры, способные лишь на конкуренцию за второе место в упл. В такой ситуации вообще теряется смысл подписания легионеров дешевле некоей условной величины, например 8 млн. евро, а основное внимание стоит сконцентрировать на местных футболистах.
Кстати, это типичная ситуация импортозамещения, когда производить внутри становится выгоднее, чем покупать извне. Все это чем-то напоминает как в конце 90-х в РФ рухнула афера с ГКО, доллар взлетел, доходы упали, а цены на импортные товары выросли, что привело к временному периоду роста промпроизводства.
Так что легионеров сейчас по идее если и будут подписывать, то либо свободных агентов, либо таких, которые точно что-то могут, но значит и стоят соответственно. Но и много таких не подпишешь - 3 более менее приличных легионера уровня Вербича или Виды обойдутся не меньше чем в 20 млн. евро совокупно. Думаю это максимум, который Динамо может сейчас потратить.
Ну, посмотрим, подождем.
Цены с тех пор только росли, а Динамо наоборот стремилось потратить все меньше. Видимо в клубе пересекли некую условную ценовую черту, ниже которой находятся легионеры, способные лишь на конкуренцию за второе место в упл. В такой ситуации вообще теряется смысл подписания легионеров дешевле некоей условной величины, например 8 млн. евро, а основное внимание стоит сконцентрировать на местных футболистах.
Кстати, это типичная ситуация импортозамещения, когда производить внутри становится выгоднее, чем покупать извне. Все это чем-то напоминает как в конце 90-х в РФ рухнула афера с ГКО, доллар взлетел, доходы упали, а цены на импортные товары выросли, что привело к временному периоду роста промпроизводства.
Так что легионеров сейчас по идее если и будут подписывать, то либо свободных агентов, либо таких, которые точно что-то могут, но значит и стоят соответственно. Но и много таких не подпишешь - 3 более менее приличных легионера уровня Вербича или Виды обойдутся не меньше чем в 20 млн. евро совокупно. Думаю это максимум, который Динамо может сейчас потратить.
зміниться..
Еще только при назначении одного физрука вместо другого,я пасал,что НЕ ВЕРЮ.Увы,оказался прав.
Просто надо уметь логически мыслить: 10 лет никому не нужный тренер-"гений" занимается всякой фигней,но только не практикой.И это чудо ставится в критический момент для спасения ситуации
Но думаю, что будет как в басне Крылова про оркестр - кого и куда не стали - толку не будет если дирижёр дятел...
Как бы я не плевался но Сидор реально сильнее Кадири
Родригес нарушает режим.
Русин интереснее Соля.
Кендзера хуже Караваева
Значит надо отпускать.
Все по делу.
Сидиклей на самом деле ужасен.
Это все игроки которых хотел Хацкевич.
Да они согласовывались с спорт. Диром но извините вам шанс дают играйте.
Кто вам доктор. Нет до свидания.
Как бы я не плевался но Сидор реально сильнее Кадири
Родригес нарушает режим.
Русин интереснее Соля.
Кендзера хуже Караваева
Значит надо отпускать.
Все по делу.
Сидиклей на самом деле ужасен.
Это все игроки которых хотел Хацкевич.
Да они согласовывались с спорт. Диром но извините вам шанс дают играйте.
Кто вам доктор. Нет до свидания.
К слову с тех времён как он зданул ту фразу ничего не поменялось, только падение дк.
Значит Тымчик Русин вернуться.
Хорошие новости.
По нынешним временам, в любом случае, дорогими их назвать тоже нельзя.
Шахта вон 15 млн кинуло за тете, а тот не играл даже за основу на тот момент.
Ну, посмотрим, подождем.
Цены с тех пор только росли, а Динамо наоборот стремилось потратить все меньше. Видимо в клубе пересекли некую условную ценовую черту, ниже которой находятся легионеры, способные лишь на конкуренцию за второе место в упл. В такой ситуации вообще теряется смысл подписания легионеров дешевле некоей условной величины, например 8 млн. евро, а основное внимание стоит сконцентрировать на местных футболистах.
Кстати, это типичная ситуация импортозамещения, когда производить внутри становится выгоднее, чем покупать извне. Все это чем-то напоминает как в конце 90-х в РФ рухнула афера с ГКО, доллар взлетел, доходы упали, а цены на импортные товары выросли, что привело к временному периоду роста промпроизводства.
Так что легионеров сейчас по идее если и будут подписывать, то либо свободных агентов, либо таких, которые точно что-то могут, но значит и стоят соответственно. Но и много таких не подпишешь - 3 более менее приличных легионера уровня Вербича или Виды обойдутся не меньше чем в 20 млн. евро совокупно. Думаю это максимум, который Динамо может сейчас потратить.
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