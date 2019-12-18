Динамо избавится от восьми игроков

В новом году киевское «Динамо» планирует масштабное обновление состава, украинский клуб попрощается со многими легионерами.

«Динамо» намерено продать защитников Томаша Кендзеру, Карлоса Самбрано, Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, Сидклея, полузащитника Мохамеда Кадири, форвардов Жерсона Родригеша и Франа Соля.

Эти футболисты не входят в планы тренерского штаба по разным причинам. Пока неизвестно, кого «Динамо» ищет им на замену.

Ранее сообщалось, что «Динамо» расстанется с пятью футболистами.

После 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 36 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 36-12. Также киевский клуб не смог выйти в 1/16 финала Лиги Европы.