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Динамо избавится от восьми игроков

Киевский клуб ждет большая чистка

  • 18.12.2019 12:09
  • 12907 просмотров
  • 38 комментариев
Динамо избавится от восьми игроков
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

В новом году киевское «Динамо» планирует масштабное обновление состава, украинский клуб попрощается со многими легионерами.

«Динамо» намерено продать защитников Томаша Кендзеру, Карлоса Самбрано, Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, Сидклея, полузащитника Мохамеда Кадири, форвардов Жерсона Родригеша и Франа Соля.

Эти футболисты не входят в планы тренерского штаба по разным причинам. Пока неизвестно, кого «Динамо» ищет им на замену.

Ранее сообщалось, что «Динамо» расстанется с пятью футболистами.

После 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 36 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 36-12. Также киевский клуб не смог выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник — FC Dynamo Nation

(24 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 14:16
    0
    karaim2011, 18.12.2019 14:05
    Заверните всех в один пакет, пожалуйста!
    Вместе с Суркисом!
    мусорный?
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 18.12.2019 14:13
    +1
    Из этого списка и Кендзера, и Пиварич игроки своих сборных, не самых плохих в Европе. Пиварич так вообще мог стать чемпионом мира год назад. Это точно такие плохие игроки? Или просто тренеры не умеют их тренировать? Вопрос, конечно, риторический. Как верно здесь сказали, у нас кучу примеров, когда игроки не подошли Динамо, а потом отлично заиграли в Европе, но буквально по пальцам можно посчитать случаи, когда игроков Динамо продавали "в рост", и они нашли себя в европейских клубах. Очевидно, что идти в Динамо, особенно если ты не воспитанник их школы, плохо для европейской карьеры, и действительно хорошие игроки, видя эту свистопляску с покупками-продажами в Динамо и отсутствием результата, должны поостеречься идти сюда, что делает шансы на возрождение Динамо, особенно в противостоянии с Шахтером, еще более призрачными.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 18.12.2019 14:05
    0
    Опять же надо учитывать, что из-за общей ситуации сейчас не каждый приличный легионер охотно выберет Динамо, как это было раньше. Молодые бразильцы в Шахтер будут продолжать ехать как и прежде, потому что для них там все отлажено, на родине знают про Шахтер, как про потенциальный трамплин в топ-чемпионаты, команда стабильно участвует в ЛЧ.
    А Динамо теперь сложнее. Команда давно не выигрывала чемпионат, давно не играет в ЛЧ, соответственно не так много шансов заявить вместе с ней о себе в Европе.
    Ссылка
    karaim2011
      karaim2011, 18.12.2019 14:05
    0
    Заверните всех в один пакет, пожалуйста!
    Вместе с Суркисом!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 18.12.2019 14:04
    -1
    Ну смешная же новость)) Избавиться
    Я ща поищу лучшие комменты когда этих девочек подписывали, поржем вместе))
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 18.12.2019 14:00
    +1
    MaxUa, 18.12.2019 13:56
    5 млн. сейчас - это недостаточно, чтобы конкурировать за 1 место. Виду в 2013 брали за 5, Еременко в 2010 за 5. Другое дело, что приличная стоимость еще не гарантирует, что футболист заиграет в новой команде. Например Беланду и Ленса в 2013 брали по 10 млн.
    Да пёс с ними! Все равно за них всех никто ничего не даст, там только оптом можно от всех избавиться по методу Леона, в мешок и с моста.
    К слову с тех времён как он зданул ту фразу ничего не поменялось, только падение дк.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 18.12.2019 13:56
    0
    Т. Артём, 18.12.2019 13:38
    6 млн Супряга, 5 Родригес. И это только нападение.+ Соль. Где дешёвые игроки?
    5 млн. сейчас - это недостаточно, чтобы конкурировать за 1 место. Виду в 2013 брали за 5, Еременко в 2010 за 5. Другое дело, что приличная стоимость еще не гарантирует, что футболист заиграет в новой команде. Например Беланду и Ленса в 2013 брали по 10 млн.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 18.12.2019 13:51
    0
    dd dent, 18.12.2019 13:40
    Вас треба терміново відряди у радники до Суркіса Ігоря Михайловича.
    Да ніколи в житті!!!! Суркіс сам так і не став справжнім президентом клубу,тож по великому рахунку перебудову клубу треба починати з президента.Я це написав з огляду на тверезу оцінку а не на "кидання понтів",як це часто люблять робити в Динамо!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 18.12.2019 13:51
    0
    Mykola_nik, 18.12.2019 12:34
    Гармаша і Сидорчука з ними... і в основу побільше молоді...
    Ага, и бороться в следуюшем году за 4-е место
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 18.12.2019 13:42
    +1
    trasher87 trasher87, 18.12.2019 12:30
    Добавил бы Андриевского Гармаша Беседина.
    Значит Тымчик Русин вернуться.
    Хорошие новости.
    Зачем тогда АНдриевского надо было забирать из Зари? Где он оч хорошо играл...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:42
    +1
    Т. Артём, 18.12.2019 13:38
    6 млн Супряга, 5 Родригес. И это только нападение.+ Соль. Где дешёвые игроки?
    ТО что ДК за них переплатило не делает их квалификацию выше на самом деле.
    По нынешним временам, в любом случае, дорогими их назвать тоже нельзя.
    Шахта вон 15 млн кинуло за тете, а тот не играл даже за основу на тот момент.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:40
    +1
    ВВВ, 18.12.2019 13:35
    Одразу пригадується басня Крилова!!! А керівництву клубу я порадив би не масові чистки проводити а глобальну реконструкцію самого клубу,починаючи з начальника команди та менежменту.З розподілення та чіткого виконання тих посадових обв*язків які покладені на ту чи іншу посаду і вирішувати конкретні завдання а не глобальні!!!Тренери Ю-19 та Ю-21 мають працювати в тісному контакті с головним тренером дорослих і вирішувати не власні задачі по завойовування кубків чи медалей(це прийде рано чи піздно) а завдання по підготовці гравців під основний склад.Тобто модель гри молодіжних команд має бути схожа на модель гри дорослої команди.А головний тренер або затверджувати або погоджувати плани підготовки цих команд,хтось з тренерського штабі має постійно продивлятися ігри і гравців,складати для головного звіт про конкретних гравців,яких планують на підсилення основи.
    Вас треба терміново відряди у радники до Суркіса Ігоря Михайловича.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 18.12.2019 13:38
    0
    MaxUa, 18.12.2019 13:25
    В этом сезоне в Динамо собрался, похоже, наихудший состав легионеров за всю историю клуба. Абсолютное дно. Толковых иностранцев раз, два и обчелся. Впрочем это должно было быть понятным еще раньше, если между ценой и качеством есть прямая корреляция. До 2014 тратило на легионеров больше чем сейчас. Футболистов раньше подписывали и за 8, и за 10, и за 12 млн.
    Цены с тех пор только росли, а Динамо наоборот стремилось потратить все меньше. Видимо в клубе пересекли некую условную ценовую черту, ниже которой находятся легионеры, способные лишь на конкуренцию за второе место в упл. В такой ситуации вообще теряется смысл подписания легионеров дешевле некоей условной величины, например 8 млн. евро, а основное внимание стоит сконцентрировать на местных футболистах.
    Кстати, это типичная ситуация импортозамещения, когда производить внутри становится выгоднее, чем покупать извне. Все это чем-то напоминает как в конце 90-х в РФ рухнула афера с ГКО, доллар взлетел, доходы упали, а цены на импортные товары выросли, что привело к временному периоду роста промпроизводства.
    Так что легионеров сейчас по идее если и будут подписывать, то либо свободных агентов, либо таких, которые точно что-то могут, но значит и стоят соответственно. Но и много таких не подпишешь - 3 более менее приличных легионера уровня Вербича или Виды обойдутся не меньше чем в 20 млн. евро совокупно. Думаю это максимум, который Динамо может сейчас потратить.
    6 млн Супряга, 5 Родригес. И это только нападение.+ Соль. Где дешёвые игроки?
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 18.12.2019 13:37
    +1
    Д. Быков, 18.12.2019 12:35
    Намного лучше вообще избавиться от недоклуба Динамо Киев, бгггггг!
    Краще від биків ізбавлятись. Країна чистішшою стане.
    Ссылка
    Olegor
    Olegor, 18.12.2019 13:37
    +1
    Вот с Кадити Родригешом прямо смешно, не будь оно все так грустно.
    Ну, посмотрим, подождем.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 18.12.2019 13:35
    +1
    Одразу пригадується басня Крилова!!! А керівництву клубу я порадив би не масові чистки проводити а глобальну реконструкцію самого клубу,починаючи з начальника команди та менежменту.З розподілення та чіткого виконання тих посадових обв*язків які покладені на ту чи іншу посаду і вирішувати конкретні завдання а не глобальні!!!Тренери Ю-19 та Ю-21 мають працювати в тісному контакті с головним тренером дорослих і вирішувати не власні задачі по завойовування кубків чи медалей(це прийде рано чи піздно) а завдання по підготовці гравців під основний склад.Тобто модель гри молодіжних команд має бути схожа на модель гри дорослої команди.А головний тренер або затверджувати або погоджувати плани підготовки цих команд,хтось з тренерського штабі має постійно продивлятися ігри і гравців,складати для головного звіт про конкретних гравців,яких планують на підсилення основи.
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 18.12.2019 13:35
    +1
    Отличные новости. Если конечно с этого момента они больше не будут точно таких же игроков покупать которых потом сплавить нужно будет. Еще Бойко , Беседина и обязательно Михо продайте.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 18.12.2019 13:32
    +1
    Д. Быков, 18.12.2019 12:35
    Намного лучше вообще избавиться от недоклуба Динамо Киев, бгггггг!
    від тебе в роддомі треба було позбавлятися
    Ссылка
    Vadym Trykoz
      Vadym Trykoz, 18.12.2019 13:30
    0
    Уверен, последние 3 игрока неплохие как футболисты, просто тренеры Динамо не умеют с такими работать. Если продадут их, уверен, они заиграют в других чемпионатах на уровне. По правде говоря, учитывая возможный уход из ШД Тайсона и Тете, то я бы за безценок подписал бы Родригеса....техника есть - возил в первом матче за Люксембург против Украины знатно он нашу защиту, относительно молодой, 24 года, португальский знает и ценник на него....максимум 2 млн....
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    MaxUa
    MaxUa, 18.12.2019 13:25
    +1
    В этом сезоне в Динамо собрался, похоже, наихудший состав легионеров за всю историю клуба. Абсолютное дно. Толковых иностранцев раз, два и обчелся. Впрочем это должно было быть понятным еще раньше, если между ценой и качеством есть прямая корреляция. До 2014 тратило на легионеров больше чем сейчас. Футболистов раньше подписывали и за 8, и за 10, и за 12 млн.
    Цены с тех пор только росли, а Динамо наоборот стремилось потратить все меньше. Видимо в клубе пересекли некую условную ценовую черту, ниже которой находятся легионеры, способные лишь на конкуренцию за второе место в упл. В такой ситуации вообще теряется смысл подписания легионеров дешевле некоей условной величины, например 8 млн. евро, а основное внимание стоит сконцентрировать на местных футболистах.
    Кстати, это типичная ситуация импортозамещения, когда производить внутри становится выгоднее, чем покупать извне. Все это чем-то напоминает как в конце 90-х в РФ рухнула афера с ГКО, доллар взлетел, доходы упали, а цены на импортные товары выросли, что привело к временному периоду роста промпроизводства.
    Так что легионеров сейчас по идее если и будут подписывать, то либо свободных агентов, либо таких, которые точно что-то могут, но значит и стоят соответственно. Но и много таких не подпишешь - 3 более менее приличных легионера уровня Вербича или Виды обойдутся не меньше чем в 20 млн. евро совокупно. Думаю это максимум, который Динамо может сейчас потратить.
    Ссылка
    VVV
    VVV, 18.12.2019 12:39
    +7
    Якщо тренер залишиться,то хоч збірну фіфа підписуй-нічого не
    зміниться..
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 18.12.2019 12:34
    +7
    Гармаша і Сидорчука з ними... і в основу побільше молоді...
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 12:38
    +5
    По логике , нынешний тренерский штаб , не должен входить в планы Динамо !
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 18.12.2019 12:52
    +3
    Ніяких останніх шансів Андрієвським!!!! І ще де Гармаш? Де Бущан???? А по частині легіонерів... Я, наприклад, Сомбрано бачив тільки у збірній. Щодо Соля - та сама ситуація, як з багатьма атакуючими, хто потім у Європі заграв. Буде й з ним так - продадуть й побачимо. Питання навіть не в ньому, питання в тому, ким будуть атаку посилювати??? Супрягою??? "Показав" себе рік тому в "Динамо", тепер уже в "Дніпрі" феєрить. У його віці перспективними ще тільки в Україні ходять - в Європі, кому треба, вже справжніми зірками стають і десятки мільйонів коштують
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 18.12.2019 12:50
    +3
    Никак шлимазл не поймет,что дело не в игроках,а в тренере...
    Еще только при назначении одного физрука вместо другого,я пасал,что НЕ ВЕРЮ.Увы,оказался прав.
    Просто надо уметь логически мыслить: 10 лет никому не нужный тренер-"гений" занимается всякой фигней,но только не практикой.И это чудо ставится в критический момент для спасения ситуации
    Ссылка
    Shchebet
    online
    Shchebet, 18.12.2019 12:45
    +3
    Крутая селекционная работа...
    Но думаю, что будет как в басне Крылова про оркестр - кого и куда не стали - толку не будет если дирижёр дятел...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.12.2019 12:30
    +3
    Бред полнейший! Тогда вслед за ними должны вылететь все эти недоспортдиры во главе с Михасиком!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 18.12.2019 13:02
    +2
    trasher87 trasher87, 18.12.2019 12:34
    Всмысле бред, если Миколенко сильнее Пиварича, если Попов Сильнее Кадара и Сомбрано.
    Как бы я не плевался но Сидор реально сильнее Кадири
    Родригес нарушает режим.
    Русин интереснее Соля.
    Кендзера хуже Караваева
    Значит надо отпускать.
    Все по делу.
    Сидиклей на самом деле ужасен.
    Это все игроки которых хотел Хацкевич.
    Да они согласовывались с спорт. Диром но извините вам шанс дают играйте.
    Кто вам доктор. Нет до свидания.
    На рахунок того, що Русин "інтєрєсніший". Ви мене вибачте і мінсусуйте собі, але нічого особливого Русин не представляє, як і Супряга (як і Бєсєдін - чому він не у списку?). Аби представляв, то в оренду не віддавали б. 7 голів за 17 ігор в усіх турнірах - так у Бєсєдіна статистика ще краща. Це його спасає??? От Шевченко - то був форвард. А ці - не для Європи. Русин - форвард для середнього клубу без амбіцій, для мене це очевидно. Які амбіції в "Динамо"? Ось питання. Та ще одне питання: скільки форвардів збирається тримати "Динамо"?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 18.12.2019 12:34
    +2
    ihor7003, 18.12.2019 12:30
    Бред полнейший! Тогда вслед за ними должны вылететь все эти недоспортдиры во главе с Михасиком!!!!!!!!!!!!!!
    Всмысле бред, если Миколенко сильнее Пиварича, если Попов Сильнее Кадара и Сомбрано.
    Как бы я не плевался но Сидор реально сильнее Кадири
    Родригес нарушает режим.
    Русин интереснее Соля.
    Кендзера хуже Караваева
    Значит надо отпускать.
    Все по делу.
    Сидиклей на самом деле ужасен.
    Это все игроки которых хотел Хацкевич.
    Да они согласовывались с спорт. Диром но извините вам шанс дают играйте.
    Кто вам доктор. Нет до свидания.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 18.12.2019 14:13
    +1
    Из этого списка и Кендзера, и Пиварич игроки своих сборных, не самых плохих в Европе. Пиварич так вообще мог стать чемпионом мира год назад. Это точно такие плохие игроки? Или просто тренеры не умеют их тренировать? Вопрос, конечно, риторический. Как верно здесь сказали, у нас кучу примеров, когда игроки не подошли Динамо, а потом отлично заиграли в Европе, но буквально по пальцам можно посчитать случаи, когда игроков Динамо продавали "в рост", и они нашли себя в европейских клубах. Очевидно, что идти в Динамо, особенно если ты не воспитанник их школы, плохо для европейской карьеры, и действительно хорошие игроки, видя эту свистопляску с покупками-продажами в Динамо и отсутствием результата, должны поостеречься идти сюда, что делает шансы на возрождение Динамо, особенно в противостоянии с Шахтером, еще более призрачными.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 18.12.2019 14:00
    +1
    MaxUa, 18.12.2019 13:56
    5 млн. сейчас - это недостаточно, чтобы конкурировать за 1 место. Виду в 2013 брали за 5, Еременко в 2010 за 5. Другое дело, что приличная стоимость еще не гарантирует, что футболист заиграет в новой команде. Например Беланду и Ленса в 2013 брали по 10 млн.
    Да пёс с ними! Все равно за них всех никто ничего не даст, там только оптом можно от всех избавиться по методу Леона, в мешок и с моста.
    К слову с тех времён как он зданул ту фразу ничего не поменялось, только падение дк.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 18.12.2019 13:42
    +1
    trasher87 trasher87, 18.12.2019 12:30
    Добавил бы Андриевского Гармаша Беседина.
    Значит Тымчик Русин вернуться.
    Хорошие новости.
    Зачем тогда АНдриевского надо было забирать из Зари? Где он оч хорошо играл...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:42
    +1
    Т. Артём, 18.12.2019 13:38
    6 млн Супряга, 5 Родригес. И это только нападение.+ Соль. Где дешёвые игроки?
    ТО что ДК за них переплатило не делает их квалификацию выше на самом деле.
    По нынешним временам, в любом случае, дорогими их назвать тоже нельзя.
    Шахта вон 15 млн кинуло за тете, а тот не играл даже за основу на тот момент.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:40
    +1
    ВВВ, 18.12.2019 13:35
    Одразу пригадується басня Крилова!!! А керівництву клубу я порадив би не масові чистки проводити а глобальну реконструкцію самого клубу,починаючи з начальника команди та менежменту.З розподілення та чіткого виконання тих посадових обв*язків які покладені на ту чи іншу посаду і вирішувати конкретні завдання а не глобальні!!!Тренери Ю-19 та Ю-21 мають працювати в тісному контакті с головним тренером дорослих і вирішувати не власні задачі по завойовування кубків чи медалей(це прийде рано чи піздно) а завдання по підготовці гравців під основний склад.Тобто модель гри молодіжних команд має бути схожа на модель гри дорослої команди.А головний тренер або затверджувати або погоджувати плани підготовки цих команд,хтось з тренерського штабі має постійно продивлятися ігри і гравців,складати для головного звіт про конкретних гравців,яких планують на підсилення основи.
    Вас треба терміново відряди у радники до Суркіса Ігоря Михайловича.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 18.12.2019 13:37
    +1
    Д. Быков, 18.12.2019 12:35
    Намного лучше вообще избавиться от недоклуба Динамо Киев, бгггггг!
    Краще від биків ізбавлятись. Країна чистішшою стане.
    Ссылка
    Olegor
    Olegor, 18.12.2019 13:37
    +1
    Вот с Кадити Родригешом прямо смешно, не будь оно все так грустно.
    Ну, посмотрим, подождем.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 18.12.2019 13:35
    +1
    Одразу пригадується басня Крилова!!! А керівництву клубу я порадив би не масові чистки проводити а глобальну реконструкцію самого клубу,починаючи з начальника команди та менежменту.З розподілення та чіткого виконання тих посадових обв*язків які покладені на ту чи іншу посаду і вирішувати конкретні завдання а не глобальні!!!Тренери Ю-19 та Ю-21 мають працювати в тісному контакті с головним тренером дорослих і вирішувати не власні задачі по завойовування кубків чи медалей(це прийде рано чи піздно) а завдання по підготовці гравців під основний склад.Тобто модель гри молодіжних команд має бути схожа на модель гри дорослої команди.А головний тренер або затверджувати або погоджувати плани підготовки цих команд,хтось з тренерського штабі має постійно продивлятися ігри і гравців,складати для головного звіт про конкретних гравців,яких планують на підсилення основи.
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 18.12.2019 13:35
    +1
    Отличные новости. Если конечно с этого момента они больше не будут точно таких же игроков покупать которых потом сплавить нужно будет. Еще Бойко , Беседина и обязательно Михо продайте.
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    Nashwill
      Nashwill, 18.12.2019 13:32
    +1
    Д. Быков, 18.12.2019 12:35
    Намного лучше вообще избавиться от недоклуба Динамо Киев, бгггггг!
    від тебе в роддомі треба було позбавлятися
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    MaxUa
    MaxUa, 18.12.2019 13:25
    +1
    В этом сезоне в Динамо собрался, похоже, наихудший состав легионеров за всю историю клуба. Абсолютное дно. Толковых иностранцев раз, два и обчелся. Впрочем это должно было быть понятным еще раньше, если между ценой и качеством есть прямая корреляция. До 2014 тратило на легионеров больше чем сейчас. Футболистов раньше подписывали и за 8, и за 10, и за 12 млн.
    Цены с тех пор только росли, а Динамо наоборот стремилось потратить все меньше. Видимо в клубе пересекли некую условную ценовую черту, ниже которой находятся легионеры, способные лишь на конкуренцию за второе место в упл. В такой ситуации вообще теряется смысл подписания легионеров дешевле некоей условной величины, например 8 млн. евро, а основное внимание стоит сконцентрировать на местных футболистах.
    Кстати, это типичная ситуация импортозамещения, когда производить внутри становится выгоднее, чем покупать извне. Все это чем-то напоминает как в конце 90-х в РФ рухнула афера с ГКО, доллар взлетел, доходы упали, а цены на импортные товары выросли, что привело к временному периоду роста промпроизводства.
    Так что легионеров сейчас по идее если и будут подписывать, то либо свободных агентов, либо таких, которые точно что-то могут, но значит и стоят соответственно. Но и много таких не подпишешь - 3 более менее приличных легионера уровня Вербича или Виды обойдутся не меньше чем в 20 млн. евро совокупно. Думаю это максимум, который Динамо может сейчас потратить.
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