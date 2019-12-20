Главный тренер Альянса: «Хотелось сыграть в Кубке против Динамо»

- Конечно, очень хотелось, чтобы жребий нам выбрал в соперники киевское «Динамо». Не суждено, но я убежден, что и приезд в Сумы «Мариуполя» вызовет ажиотаж. Ведь «горожане» - одни из сильнейших в Украине, два года подряд выступали в Лиге Европы. И для моих подопечных противостояние с этой командой будет прекрасной возможностью обогатиться ценным опытом. Убежден, что они мальчиками для битья не будут.

Кстати, в свое время мне приходилось работать в мариупольской футбольной академии, и несколько моих воспитанников сейчас играют за команду из Донбасса. Конечно, будет интересно с ними пообщаться, обязательно отдам им должное за прогресс, пожелаю победных выступлений. Но только не в четвертьфинальном кубковом матче с «Альянсом», - сказал Ярошенко.

Напомним, что «Альянс» с Липовой Долины, что на Сумщине, стал единственной второлиговой командой, которая продолжает борьбу за Кубок Украины.