Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины

В среду, 18 декабря, состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020.
Пары 1/4 финала Кубка Украины
«Динамо» – «Александрия»
«Минай» – «Ингулец»
«Альянс» – «Мариуполь»
«Десна» – «Ворскла»
Напомним, что матчи всех стадий Кубка Украины состоят из одного матча. Хозяевами будущих поединков будут команды, указанные первыми в парах (приоритеты: более низшая лига или непарный номер при жеребьевке).
Базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.
Источник — Sport.ua
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Жеребьёвка Кубка Украины - очередная клоунада от ФФУ с Павелко!
Жеребьёвка Кубка Украины - очередная клоунада от ФФУ с Павелко!
- "А що тут не зрозумілого? Тепер, коли кроти незапланованої вилетіли на стадії 1/8 Фіналу ламають голову, як це так замутити, щоб кубок все одно не дістався як мінімум Динамо, а в ідеалі, щоб переможцем кубку став Шахтар 2 (ну Маріуполь)....
-" Просто реально яка нафіга клубам різниця чи зустрітися між собою в 1/8 Фіналу кубку, чи в 1/2?. ЗАРАЗ ПРАВИЛА УЄФА такі, що дивіденди ( участь у ЛЄ) отримує виключно переможець. Єдине кому може бути вигідним такий розклад - Маріуполь: 1/8 Фіналу зводять Олександрія та Зорю, Шахтар та Динамо - 2 серйозні суперники вилітають ( звичайно планувалося, що це буде Динамо та умовно Зоря), Далі в чвертьфіналі Шахтар грав би проти Олександрії, а Маріуполь проти когось з першої чи другої ліги. У півфіналі Шахтар знову такі ж грав би з Десною, а Маріуполь з кимось попроще хто до тієї стадії дійде. У фіналі би Шахтар героїчно злив кубок Шахтарю 2. Таким чином Маріуполь потрапив би напряму до групового етапу ЛЄ, куди їм через сито відбору в житті потрапити не вдасця, оскільки там їм підсуджувати та зливатися ніхто не буде... Що маємо на виході - Маріуполь в групі ЛЄ, Шахтар в групі ЛЧ, а Ахметов - купу бабла !!!!! (Ось і дійшли до ключової позиції)!!!!
Тепер далі "пхають" Маріуполь до фіналу, прибираючи по дорозі якомога більше сильних суперників-конкурентів. Ось побачите переможець пари Олександрія-Динамо гратиме з Десною у півфіналі (якщо Десна пройде Ворсклу!). Місце для маріуполя в фіналі кубку вже заброньовано. Залишилося дізнатися хто буде їх суперником по фіналу.
Жеребьёвка Кубка Украины - очередная клоунада от ФФУ с Павелко!
- "А що тут не зрозумілого? Тепер, коли кроти незапланованої вилетіли на стадії 1/8 Фіналу ламають голову, як це так замутити, щоб кубок все одно не дістався як мінімум Динамо, а в ідеалі, щоб переможцем кубку став Шахтар 2 (ну Маріуполь)....
-" Просто реально яка нафіга клубам різниця чи зустрітися між собою в 1/8 Фіналу кубку, чи в 1/2?. ЗАРАЗ ПРАВИЛА УЄФА такі, що дивіденди ( участь у ЛЄ) отримує виключно переможець. Єдине кому може бути вигідним такий розклад - Маріуполь: 1/8 Фіналу зводять Олександрія та Зорю, Шахтар та Динамо - 2 серйозні суперники вилітають ( звичайно планувалося, що це буде Динамо та умовно Зоря), Далі в чвертьфіналі Шахтар грав би проти Олександрії, а Маріуполь проти когось з першої чи другої ліги. У півфіналі Шахтар знову такі ж грав би з Десною, а Маріуполь з кимось попроще хто до тієї стадії дійде. У фіналі би Шахтар героїчно злив кубок Шахтарю 2. Таким чином Маріуполь потрапив би напряму до групового етапу ЛЄ, куди їм через сито відбору в житті потрапити не вдасця, оскільки там їм підсуджувати та зливатися ніхто не буде... Що маємо на виході - Маріуполь в групі ЛЄ, Шахтар в групі ЛЧ, а Ахметов - купу бабла !!!!! (Ось і дійшли до ключової позиції)!!!!
Тепер далі "пхають" Маріуполь до фіналу, прибираючи по дорозі якомога більше сильних суперників-конкурентів. Ось побачите переможець пари Олександрія-Динамо гратиме з Десною у півфіналі (якщо Десна пройде Ворсклу!). Місце для маріуполя в фіналі кубку вже заброньовано. Залишилося дізнатися хто буде їх суперником по фіналу.
Если судить для Александрии будет Балакин, то все может быть)))
Чтобы не было после зимы шапкозакидатесльва.
Было бы шикарно что-то этому матчу команду готовил новый тренерский штаб , а Беседин бы шпилил где то в. Горішніх Плавнях!
Удачи Альянс , как минимум болельщики Киева - за тебя
Альянс-Мариуполь
приоритеты: более низшая лига
или Мариуполь Альянс????
или Мариуполь Альянс????
Жеребьёвка Кубка Украины - очередная клоунада от ФФУ с Павелко!
- "А що тут не зрозумілого? Тепер, коли кроти незапланованої вилетіли на стадії 1/8 Фіналу ламають голову, як це так замутити, щоб кубок все одно не дістався як мінімум Динамо, а в ідеалі, щоб переможцем кубку став Шахтар 2 (ну Маріуполь)....
-" Просто реально яка нафіга клубам різниця чи зустрітися між собою в 1/8 Фіналу кубку, чи в 1/2?. ЗАРАЗ ПРАВИЛА УЄФА такі, що дивіденди ( участь у ЛЄ) отримує виключно переможець. Єдине кому може бути вигідним такий розклад - Маріуполь: 1/8 Фіналу зводять Олександрія та Зорю, Шахтар та Динамо - 2 серйозні суперники вилітають ( звичайно планувалося, що це буде Динамо та умовно Зоря), Далі в чвертьфіналі Шахтар грав би проти Олександрії, а Маріуполь проти когось з першої чи другої ліги. У півфіналі Шахтар знову такі ж грав би з Десною, а Маріуполь з кимось попроще хто до тієї стадії дійде. У фіналі би Шахтар героїчно злив кубок Шахтарю 2. Таким чином Маріуполь потрапив би напряму до групового етапу ЛЄ, куди їм через сито відбору в житті потрапити не вдасця, оскільки там їм підсуджувати та зливатися ніхто не буде... Що маємо на виході - Маріуполь в групі ЛЄ, Шахтар в групі ЛЧ, а Ахметов - купу бабла !!!!! (Ось і дійшли до ключової позиції)!!!!
Тепер далі "пхають" Маріуполь до фіналу, прибираючи по дорозі якомога більше сильних суперників-конкурентів. Ось побачите переможець пари Олександрія-Динамо гратиме з Десною у півфіналі (якщо Десна пройде Ворсклу!). Місце для маріуполя в фіналі кубку вже заброньовано. Залишилося дізнатися хто буде їх суперником по фіналу.
Если судить для Александрии будет Балакин, то все может быть)))
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