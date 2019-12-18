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Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии турнира

  • 18.12.2019 13:23
  • 21455 просмотров
  • 41 комментарий
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины
© УАФ
 
Пары 1/4 финала Кубка Украины
 
«Динамо» – «Александрия»
«Минай» – «Ингулец»
 «Альянс» – «Мариуполь»
«Десна» – «Ворскла»
 
Напомним, что матчи всех стадий Кубка Украины состоят из одного матча. Хозяевами будущих поединков будут команды, указанные первыми в парах (приоритеты: более низшая лига или непарный номер при жеребьевке).
 
Базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.
 
 
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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Izi_paramon
    online
      Izi_paramon, 18.12.2019 14:28
    0
    Пздц фаны дна уже докатились до того что ноют за кубок где самый грозный соперник Алекс. Что уж там про еврокубки говорить, долбо@бы
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    Vadym Trykoz
      Vadym Trykoz, 18.12.2019 14:25
    -1
    Смешно читать про заранее известную жеребьевку Кубка. Шарики с командами вытягивал ЦЫГАНИК! Вы, думаете, он бы добровольно вытянул бы Александрию для ДК ? Или он уже тоже "продался" Ахмету? Или как без его участия могли это организовать (когда ширики вытягивал он) ? Ну , правда, параноики, прекращайте искать теорию заговора во всем, это уже клиника!
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 14:25
    0
    UKRAINE FAN, 18.12.2019 14:23
    Получается что динамо слабее чем Альянс? Это если судить по вашей логике что для шахтера подбирают слабейшие команды!
    Ти читати точно вмієш? Тут кажуть не про Шахтар, а про Маріуполь...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.12.2019 14:23
    -3
    SEMIRAMID, 18.12.2019 14:18
    Зачем проводить такие жеребьёвки, когда заранее было известно, что Динамо выведут на Александрию в надежде, что киевляне проиграют. Если бы ШЛАК участвовал 1/4, то ему достался бы Альянс. Всё это напоминает жеребьёвку ЕВРО-2020, когда заведомо были известные участники некоторых подгрупп. Если киевляне пройдут Александрию, то соперником в полуфинале будет Десна, а финал Динамо - Мариуполь, с судьёй, который будет свистеть в одном направлении для Пердуполя. Так противно на всё это прогнившее продонецкое проахметовское ФФУ смотреть.
    Жеребьёвка Кубка Украины - очередная клоунада от ФФУ с Павелко!
    Получается что динамо слабее чем Альянс? Это если судить по вашей логике что для шахтера подбирают слабейшие команды!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 14:21
    0
    SEMIRAMID, 18.12.2019 14:18
    Зачем проводить такие жеребьёвки, когда заранее было известно, что Динамо выведут на Александрию в надежде, что киевляне проиграют. Если бы ШЛАК участвовал 1/4, то ему достался бы Альянс. Всё это напоминает жеребьёвку ЕВРО-2020, когда заведомо были известные участники некоторых подгрупп. Если киевляне пройдут Александрию, то соперником в полуфинале будет Десна, а финал Динамо - Мариуполь, с судьёй, который будет свистеть в одном направлении для Пердуполя. Так противно на всё это прогнившее продонецкое проахметовское ФФУ смотреть.
    Жеребьёвка Кубка Украины - очередная клоунада от ФФУ с Павелко!
    Я дуже сумніваюся, що Динамо пропустять до фіналу. Їх судді злиють ще скоріше, щоб потім ніхто не казам, що Фінал донецькі "порішали" з Павелком...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.12.2019 14:20
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 14:06
    Результатами жеребкування взагалі не здивований. Я ще 02.11.2019 писав свої думки з цього приводу коли починалися незрозумілі речі з перенесенням жеребкувань:
    - "А що тут не зрозумілого? Тепер, коли кроти незапланованої вилетіли на стадії 1/8 Фіналу ламають голову, як це так замутити, щоб кубок все одно не дістався як мінімум Динамо, а в ідеалі, щоб переможцем кубку став Шахтар 2 (ну Маріуполь)....
    -" Просто реально яка нафіга клубам різниця чи зустрітися між собою в 1/8 Фіналу кубку, чи в 1/2?. ЗАРАЗ ПРАВИЛА УЄФА такі, що дивіденди ( участь у ЛЄ) отримує виключно переможець. Єдине кому може бути вигідним такий розклад - Маріуполь: 1/8 Фіналу зводять Олександрія та Зорю, Шахтар та Динамо - 2 серйозні суперники вилітають ( звичайно планувалося, що це буде Динамо та умовно Зоря), Далі в чвертьфіналі Шахтар грав би проти Олександрії, а Маріуполь проти когось з першої чи другої ліги. У півфіналі Шахтар знову такі ж грав би з Десною, а Маріуполь з кимось попроще хто до тієї стадії дійде. У фіналі би Шахтар героїчно злив кубок Шахтарю 2. Таким чином Маріуполь потрапив би напряму до групового етапу ЛЄ, куди їм через сито відбору в житті потрапити не вдасця, оскільки там їм підсуджувати та зливатися ніхто не буде... Що маємо на виході - Маріуполь в групі ЛЄ, Шахтар в групі ЛЧ, а Ахметов - купу бабла !!!!! (Ось і дійшли до ключової позиції)!!!!
    Тепер далі "пхають" Маріуполь до фіналу, прибираючи по дорозі якомога більше сильних суперників-конкурентів. Ось побачите переможець пари Олександрія-Динамо гратиме з Десною у півфіналі (якщо Десна пройде Ворсклу!). Місце для маріуполя в фіналі кубку вже заброньовано. Залишилося дізнатися хто буде їх суперником по фіналу.
    Что ты несешь? Если у руководства динамо были бы мозги то динамо спокойно должно проходить оставшихся соперников. Но куда проще списать беспомощность динамо на Павелка.Ахметова, и шахтер. Ведь именно они виноваты что динамо прибивает очередное ДНО!
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    GeloN83
      GeloN83, 18.12.2019 14:20
    +1
    Скільки було команд з першої (другої) ліги, які були у фіналі кубка, а потім ганьбилися у ЛЄ. І всі кричали "краще б їх не було..."
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 18.12.2019 14:18
    -1
    Зачем проводить такие жеребьёвки, когда заранее было известно, что Динамо выведут на Александрию в надежде, что киевляне проиграют. Если бы ШЛАК участвовал 1/4, то ему достался бы Альянс. Всё это напоминает жеребьёвку ЕВРО-2020, когда заведомо были известные участники некоторых подгрупп. Если киевляне пройдут Александрию, то соперником в полуфинале будет Десна, а финал Динамо - Мариуполь, с судьёй, который будет свистеть в одном направлении для Пердуполя. Так противно на всё это прогнившее продонецкое проахметовское ФФУ смотреть.
    Жеребьёвка Кубка Украины - очередная клоунада от ФФУ с Павелко!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 18.12.2019 14:12
    +1
    Далі Маріуполь - Диеамо та Десна - Динамо
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    Izi_paramon
    online
      Izi_paramon, 18.12.2019 14:07
    +1
    Жекафанни ты и тут слюни кидаешь козлоёб?
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 18.12.2019 14:07
    +2
    Финал Динамо - Десна.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 14:06
    0
    Результатами жеребкування взагалі не здивований. Я ще 02.11.2019 писав свої думки з цього приводу коли починалися незрозумілі речі з перенесенням жеребкувань:
    - "А що тут не зрозумілого? Тепер, коли кроти незапланованої вилетіли на стадії 1/8 Фіналу ламають голову, як це так замутити, щоб кубок все одно не дістався як мінімум Динамо, а в ідеалі, щоб переможцем кубку став Шахтар 2 (ну Маріуполь)....
    -" Просто реально яка нафіга клубам різниця чи зустрітися між собою в 1/8 Фіналу кубку, чи в 1/2?. ЗАРАЗ ПРАВИЛА УЄФА такі, що дивіденди ( участь у ЛЄ) отримує виключно переможець. Єдине кому може бути вигідним такий розклад - Маріуполь: 1/8 Фіналу зводять Олександрія та Зорю, Шахтар та Динамо - 2 серйозні суперники вилітають ( звичайно планувалося, що це буде Динамо та умовно Зоря), Далі в чвертьфіналі Шахтар грав би проти Олександрії, а Маріуполь проти когось з першої чи другої ліги. У півфіналі Шахтар знову такі ж грав би з Десною, а Маріуполь з кимось попроще хто до тієї стадії дійде. У фіналі би Шахтар героїчно злив кубок Шахтарю 2. Таким чином Маріуполь потрапив би напряму до групового етапу ЛЄ, куди їм через сито відбору в житті потрапити не вдасця, оскільки там їм підсуджувати та зливатися ніхто не буде... Що маємо на виході - Маріуполь в групі ЛЄ, Шахтар в групі ЛЧ, а Ахметов - купу бабла !!!!! (Ось і дійшли до ключової позиції)!!!!
    Тепер далі "пхають" Маріуполь до фіналу, прибираючи по дорозі якомога більше сильних суперників-конкурентів. Ось побачите переможець пари Олександрія-Динамо гратиме з Десною у півфіналі (якщо Десна пройде Ворсклу!). Місце для маріуполя в фіналі кубку вже заброньовано. Залишилося дізнатися хто буде їх суперником по фіналу.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 18.12.2019 14:02
    -4
    Александрия уже выкидывала дыpявых из кубка, будучи в первой лиге)) Александрия, Украина за Вас) Загоните сов в будку))
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    ВВВ
      ВВВ, 18.12.2019 13:59
    -1
    serge_kr, 18.12.2019 13:44
    Вся Украина будет надеется чтобы Александрия нагнула ДК, Удачи!
    Немає нічого неможливого! Здається Олександрія це вже робила саме в кубку і досить недавно!!! Тому бажаю їй удачі!!! Можливо й Десна поставить собі за мету завойювати Кубок,але з огляду на те що Рябоконь ставить еред собою більш земні завдання не думаю що кубок буде у нього в пріоритеті.Хоча....Десна вже полюбе в Лігу Европи попадає і буде грати ігри відбору на попадання в груповий етап ЛЕ,тому побачимо як воно буде.А фінал Десна-Олександрія був би цикавим!!!
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    sahka1981
    sahka1981, 18.12.2019 13:50
    0
    MaxUa, 18.12.2019 13:46
    Если судить для Александрии будет Балакин, то все может быть)))
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 13:49
    -2
    pidor_iz_shakhtera, 18.12.2019 13:48
    тебя каждый день нагинают по несколько раз за день, себя исправь, а потом на других говори
    Заболел ?
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 18.12.2019 13:48
    -7
    jekаfunny, 18.12.2019 13:46
    тебя каждый день нагинают по несколько раз за день, себя исправь, а потом на других говори
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 18.12.2019 13:46
    +3
    Ну так вариантов было всего 2. Либо Десна, либо Александрия. Вот вторую команду и назначили в соперники Динамо. Если Динамо пройдет, дальше понятно, что жребий совершенно случайно назначит Десну.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 13:46
    0
    serge_kr, 18.12.2019 13:44
    Вся Украина будет надеется чтобы Александрия нагнула ДК, Удачи!
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 18.12.2019 13:45
    0
    Если пройдет Динамо - кубок будет уже в кармане, хотя это Динамо, мы можем и Альянсу в финале проиграть
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 18.12.2019 13:32
    +8
    "Сліпий жереб"...
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 13:29
    +5
    Вот. И отлично , самый сильные соперник из возможных!
    Чтобы не было после зимы шапкозакидатесльва.
    Было бы шикарно что-то этому матчу команду готовил новый тренерский штаб , а Беседин бы шпилил где то в. Горішніх Плавнях!
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 18.12.2019 13:35
    +4
    Будут крыс арендупольских до финала тянуть будут
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 18.12.2019 13:34
    +4
    Dio Gen, 18.12.2019 13:31
    Цікаво, хто переможе у фіналі: Олександрія чи Десна?
    Походу никто из них
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 13:34
    +4
    А ну и надо ещё что бы Альянс натянул помойку фармовую конечно !
    Удачи Альянс , как минимум болельщики Киева - за тебя
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 18.12.2019 13:31
    +4
    С Александрией в Киеве. Нормас
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 18.12.2019 13:46
    +3
    Ну так вариантов было всего 2. Либо Десна, либо Александрия. Вот вторую команду и назначили в соперники Динамо. Если Динамо пройдет, дальше понятно, что жребий совершенно случайно назначит Десну.
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 18.12.2019 14:07
    +2
    Финал Динамо - Десна.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 13:42
    +2
    Вадим Максимов, 18.12.2019 13:41
    Более чем, после зимы дк будет ни какое, чем больше михайличенко у руля, тем хуже результаты команды.
    Поспорим , только ж разгром это 3-0 , правильно ?
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 18.12.2019 14:20
    +1
    Скільки було команд з першої (другої) ліги, які були у фіналі кубка, а потім ганьбилися у ЛЄ. І всі кричали "краще б їх не було..."
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 18.12.2019 14:12
    +1
    Далі Маріуполь - Диеамо та Десна - Динамо
    Ссылка
    Izi_paramon
    online
      Izi_paramon, 18.12.2019 14:07
    +1
    Жекафанни ты и тут слюни кидаешь козлоёб?
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 18.12.2019 13:44
    +1
    PUTINHUILO, 18.12.2019 13:40
    Альянс-Мариуполь
    приоритеты: более низшая лига
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 18.12.2019 13:43
    +1
    PUTINHUILO, 18.12.2019 13:40
    Так Альянс-Мариуполь
    или Мариуполь Альянс????
    Мариуполь вытянули нечетным, но Альянс из Второй лиги. Поэтому Мариуполь поедет в гости
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    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 18.12.2019 13:40
    +1
    Так Альянс-Мариуполь
    или Мариуполь Альянс????
    Ссылка
    Izi_paramon
    online
      Izi_paramon, 18.12.2019 14:28
    0
    Пздц фаны дна уже докатились до того что ноют за кубок где самый грозный соперник Алекс. Что уж там про еврокубки говорить, долбо@бы
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 14:25
    0
    UKRAINE FAN, 18.12.2019 14:23
    Получается что динамо слабее чем Альянс? Это если судить по вашей логике что для шахтера подбирают слабейшие команды!
    Ти читати точно вмієш? Тут кажуть не про Шахтар, а про Маріуполь...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 14:21
    0
    SEMIRAMID, 18.12.2019 14:18
    Зачем проводить такие жеребьёвки, когда заранее было известно, что Динамо выведут на Александрию в надежде, что киевляне проиграют. Если бы ШЛАК участвовал 1/4, то ему достался бы Альянс. Всё это напоминает жеребьёвку ЕВРО-2020, когда заведомо были известные участники некоторых подгрупп. Если киевляне пройдут Александрию, то соперником в полуфинале будет Десна, а финал Динамо - Мариуполь, с судьёй, который будет свистеть в одном направлении для Пердуполя. Так противно на всё это прогнившее продонецкое проахметовское ФФУ смотреть.
    Жеребьёвка Кубка Украины - очередная клоунада от ФФУ с Павелко!
    Я дуже сумніваюся, що Динамо пропустять до фіналу. Їх судді злиють ще скоріше, щоб потім ніхто не казам, що Фінал донецькі "порішали" з Павелком...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 14:06
    0
    Результатами жеребкування взагалі не здивований. Я ще 02.11.2019 писав свої думки з цього приводу коли починалися незрозумілі речі з перенесенням жеребкувань:
    - "А що тут не зрозумілого? Тепер, коли кроти незапланованої вилетіли на стадії 1/8 Фіналу ламають голову, як це так замутити, щоб кубок все одно не дістався як мінімум Динамо, а в ідеалі, щоб переможцем кубку став Шахтар 2 (ну Маріуполь)....
    -" Просто реально яка нафіга клубам різниця чи зустрітися між собою в 1/8 Фіналу кубку, чи в 1/2?. ЗАРАЗ ПРАВИЛА УЄФА такі, що дивіденди ( участь у ЛЄ) отримує виключно переможець. Єдине кому може бути вигідним такий розклад - Маріуполь: 1/8 Фіналу зводять Олександрія та Зорю, Шахтар та Динамо - 2 серйозні суперники вилітають ( звичайно планувалося, що це буде Динамо та умовно Зоря), Далі в чвертьфіналі Шахтар грав би проти Олександрії, а Маріуполь проти когось з першої чи другої ліги. У півфіналі Шахтар знову такі ж грав би з Десною, а Маріуполь з кимось попроще хто до тієї стадії дійде. У фіналі би Шахтар героїчно злив кубок Шахтарю 2. Таким чином Маріуполь потрапив би напряму до групового етапу ЛЄ, куди їм через сито відбору в житті потрапити не вдасця, оскільки там їм підсуджувати та зливатися ніхто не буде... Що маємо на виході - Маріуполь в групі ЛЄ, Шахтар в групі ЛЧ, а Ахметов - купу бабла !!!!! (Ось і дійшли до ключової позиції)!!!!
    Тепер далі "пхають" Маріуполь до фіналу, прибираючи по дорозі якомога більше сильних суперників-конкурентів. Ось побачите переможець пари Олександрія-Динамо гратиме з Десною у півфіналі (якщо Десна пройде Ворсклу!). Місце для маріуполя в фіналі кубку вже заброньовано. Залишилося дізнатися хто буде їх суперником по фіналу.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 18.12.2019 13:50
    0
    MaxUa, 18.12.2019 13:46
    Если судить для Александрии будет Балакин, то все может быть)))
    Ссылка
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