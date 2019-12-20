Лопатецкая – в заявке на 25-тысячник ITF в Гонконге

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№280 WTA) попала в заявку основной сетки турнира ITF с призовым фондом 25 000$ в Гонконге.
Соревнования пройдут с 6 по 12 января 2020 года. Отметим, что это может быть первый турнир 16-летней теннисистки после операции на мениске, которая состоялась 15 мая.
Также отметим, что Лопатецкая со вторым приоритетом заявлена еще и в квалификацию соревнований аналогичной категории в Канберре, которые пройдут во время этой же недели.
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Источник — ITF
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