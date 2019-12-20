Костюк и Калинина заявились на 25-тысячник ITF в Канберре

Украинские теннисистки Марта Костюк (№154 WTA) и Ангелина Калинина (№162 WTA) сыграют на турнире ITF с призовым фондом 25 000$, который пройдет в Канберре.

Список участниц основной сетки довольно серьезный, так как все девушки располагаются во второй сотне мирового рейтинга.

Отметим, что соревнования пройдут с 6 по 12 января 2020 года.