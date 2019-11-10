Леся ЦУРЕНКО: «У Костюк большие перспективы»

Третья ракетка Украины Леся Цуренко поделилась своим мнением по поводу перспектив 17-летней Марты Костюк:

«У нее очень большие перспективы. Она мне нравится и как человек, и как игрок. Она действительно очень талантлива.

Марта очень азартная на корте, я пытаюсь у нее этому учится. Она еще молодая и достаточно сильная, и уже имеет такие результаты. Думаю, у нее прекрасные перспективы».

В конце октябре Цуренко и Костюк провели совместную тренировку в Киеве.