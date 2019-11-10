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Леся ЦУРЕНКО: «У Костюк большие перспективы»

Украинская теннисистка – о перспективах Марты Костюк

  • 10.11.2019 15:27
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Леся ЦУРЕНКО: «У Костюк большие перспективы»
© twitter.com/LTsurenko

Третья ракетка Украины Леся Цуренко поделилась своим мнением по поводу перспектив 17-летней Марты Костюк:

«У нее очень большие перспективы. Она мне нравится и как человек, и как игрок. Она действительно очень талантлива.

Марта очень азартная на корте, я пытаюсь у нее этому учится. Она еще молодая и достаточно сильная, и уже имеет такие результаты. Думаю, у нее прекрасные перспективы».

В конце октябре Цуренко и Костюк провели совместную тренировку в Киеве.

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Источник — YouTube

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