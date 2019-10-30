ФОТО. Костюк и Цуренко провели совместную тренировку в Киеве

Украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко провели общую тренировку в Международной теннисной Академии.
Отметим, что обе девушки досрочно завершили сезон. Леся последний раз выходила на корт еще в августе, а Марта только вчера сообщила о том, что до конца года больше не сыграет.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.