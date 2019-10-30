ФОТО. Костюк и Цуренко провели совместную тренировку в Киеве

10:05 — justhateme

Ну, уровень команд Ла Лиги очень явно можно понаблюдать за средними показателями Роналду, по срав...

10:03 — pike1

Отдай Месси? Может посмотришь стистику голевых перед Месси и Роналду?

10:02 — icebeer

Ты читать пробовал? Там же написана статистика.

10:01 — pike1

Где-либо ещё это где?

09:59 — kina_ne_bydet

Месси всю жизнь сидит в одной команде, а у Роналду она уже четвёртая по счёту. В Реале вон Рон з...