Марта Костюк объявила о досрочном завершении сезона

Шестая ракетка Украины Марта Костюк (№150 WTA) объявила о досрочном завершении сезона.
«К сожалению, я вынуждена завершить сезон ранее, чем ожидалось. Спасибо за всю любовь, которую вы дарили мне на протяжении сезона. С нетерпением жду встречи в Австралии», – написала Марта в инстаграме.
Отметим, что в 2019 году Марта выиграла 33 матча из 48 и заработала $90,685 призовых.
29 жовтня 2019 р.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.