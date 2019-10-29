Войти или Зарегистрироваться

Марта Костюк объявила о досрочном завершении сезона

Украинка вернется на корт в Австралии

  • 29.10.2019 12:07
  • 1061 просмотр
  • 1 комментарий
Марта Костюк объявила о досрочном завершении сезона
© WTT. Марта Костюк
Шестая ракетка Украины Марта Костюк (№150 WTA) объявила о досрочном завершении сезона.
 
«К сожалению, я вынуждена завершить сезон ранее, чем ожидалось. Спасибо за всю любовь, которую вы дарили мне на протяжении сезона. С нетерпением жду встречи в Австралии», – написала Марта в инстаграме.
 
Отметим, что в 2019 году Марта выиграла 33 матча из 48 и заработала $90,685 призовых.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Т. Артём
      Т. Артём, 29.10.2019 12:10
    0
    ЖДём на Кубке федерации
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 29.10.2019 12:10
    0
    ЖДём на Кубке федерации
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности