ВИДЕО. Как сборную Украины U-20 награждали миллионом долларов

Сборная Украины по футболу U-20, выигравшая чемпионат мира в 2019-м году, получила $1 миллион долларов призовых от УАФ и группы компаний Ferrexpo.
Чемпионат мира среди сборных U-20 состоялся минувшим летом в Польше. В финале сборная Украины под руководством Александра Петракова со счетом 3:1 обыграла Южную Корею.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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