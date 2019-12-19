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ВИДЕО. Как сборную Украины U-20 награждали миллионом долларов

Юные украинские спортсмены получили щедрый приз за победу на чемпионате мира

  • 19.12.2019 22:40
  • 1431 просмотр
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как сборную Украины U-20 награждали миллионом долларов
© УАФ

Сборная Украины по футболу U-20, выигравшая чемпионат мира в 2019-м году, получила $1 миллион долларов призовых от УАФ и группы компаний Ferrexpo.

Чемпионат мира среди сборных U-20 состоялся минувшим летом в Польше. В финале сборная Украины под руководством Александра Петракова со счетом 3:1 обыграла Южную Корею.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Palych1
      Palych1, 20.12.2019 01:27
    0
    А шо сурку Живаго в скважину насрaл?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.12.2019 23:32
    0
    Очень симптоматично, что мошенник Павелка награждает футболистов деньгами такого же мошенника как и он сам, приплыли... Все как всегда в стране вечно зеленых помидор... Я постараюсь узнать, сколько в действительности получат на руки каждый футболист. Уверен на все 100 % что Павелка и тут себя не обидит, ведь он был главным вдохновителем наших побед на этом чемпионате, а это ДОРОГО стоит.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 23:14
    0
    dudigo78, 19.12.2019 23:08
    Жеваго Україна оголосила в розшук
    Тоді його представник нехай би вийшов. А взагалі брати гроші в того хто оголошений в розшук за нанесення державі збитків в особливо великих розмірах це якось неправильно, м'яко кажучи. І взагалі у бідної федерації не знайшлося грошей щоб достойно самим винагородити хлопців - фу-фу-фу одним словом...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.12.2019 23:08
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 23:06
    А чому нагороджувати Павелко попхався чужими грошима. Нехай би Жеваго нагороджував - це ж його гроші пацанам роздали....
    Жеваго Україна оголосила в розшук
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 23:06
    0
    А чому нагороджувати Павелко попхався чужими грошима. Нехай би Жеваго нагороджував - це ж його гроші пацанам роздали....
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 20.12.2019 01:27
    0
    А шо сурку Живаго в скважину насрaл?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.12.2019 23:32
    0
    Очень симптоматично, что мошенник Павелка награждает футболистов деньгами такого же мошенника как и он сам, приплыли... Все как всегда в стране вечно зеленых помидор... Я постараюсь узнать, сколько в действительности получат на руки каждый футболист. Уверен на все 100 % что Павелка и тут себя не обидит, ведь он был главным вдохновителем наших побед на этом чемпионате, а это ДОРОГО стоит.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 23:14
    0
    dudigo78, 19.12.2019 23:08
    Жеваго Україна оголосила в розшук
    Тоді його представник нехай би вийшов. А взагалі брати гроші в того хто оголошений в розшук за нанесення державі збитків в особливо великих розмірах це якось неправильно, м'яко кажучи. І взагалі у бідної федерації не знайшлося грошей щоб достойно самим винагородити хлопців - фу-фу-фу одним словом...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.12.2019 23:08
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 23:06
    А чому нагороджувати Павелко попхався чужими грошима. Нехай би Жеваго нагороджував - це ж його гроші пацанам роздали....
    Жеваго Україна оголосила в розшук
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 23:06
    0
    А чому нагороджувати Павелко попхався чужими грошима. Нехай би Жеваго нагороджував - це ж його гроші пацанам роздали....
    Ссылка
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