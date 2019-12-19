ВИДЕО. Как сборную Украины U-20 награждали миллионом долларов

Сборная Украины по футболу U-20, выигравшая чемпионат мира в 2019-м году, получила $1 миллион долларов призовых от УАФ и группы компаний Ferrexpo.

Чемпионат мира среди сборных U-20 состоялся минувшим летом в Польше. В финале сборная Украины под руководством Александра Петракова со счетом 3:1 обыграла Южную Корею.