Криштиану РОНАЛДУ: «Я правда прыгнул на 2,5 метра? Ничего себе»

В среду в матче чемпионата Италии форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил красивый гол в ворота «Сампдории», сделав впечатляющий прыжок для удара головой.
Позже подсчитали, что португалец выпрыгнул на 2,56 метра (в этой точке игрок ударил).
«Серьезно, я подпрыгнул до 2,5 метров? Ничего себе. Даже не думал о том, что мне удался такой прыжок. Честно говоря, матч был очень сложным, и я просто рад, что мне удалось забить», - сказал Роналду.
Позже игрок сравнил себя с баскетболистом Майклом Джорданом.
Источник — Football-Italia
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высота футбольных ворот - 2,40, и намедни было фото бревноподобного Беседина, который выскочил на голову выше этих ворот, но при этом его всё равно обзывали бревном, а Роналду возводят в какие-то супергерои!
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