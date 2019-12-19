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Криштиану РОНАЛДУ: «Я правда прыгнул на 2,5 метра? Ничего себе»

Игрок не думал, что ему удался такой впечатляющий прыжок

  • 19.12.2019 18:11
  • 3669 просмотров
  • 3 комментария
Криштиану РОНАЛДУ: «Я правда прыгнул на 2,5 метра? Ничего себе»
© twitter.com/juventusfcen

В среду в матче чемпионата Италии форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил красивый гол в ворота «Сампдории», сделав впечатляющий прыжок для удара головой.

Позже подсчитали, что португалец выпрыгнул на 2,56 метра (в этой точке игрок ударил).

«Серьезно, я подпрыгнул до 2,5 метров? Ничего себе. Даже не думал о том, что мне удался такой прыжок. Честно говоря, матч был очень сложным, и я просто рад, что мне удалось забить», - сказал Роналду.

Позже игрок сравнил себя с баскетболистом Майклом Джорданом.

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Источник — Football-Italia

(7 голосов)

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Комментарии
    dedpixto
    online
      dedpixto, 19.12.2019 19:53
    -2
    Чувак! В НБА игроки такого роста забивают мяч в кольцо сверху двумя руками (делая "слэм-данк"), а кольцо при этом находится на высоте 3 метра от земли, и для того, чтобы сделать слэм-данк, нужно почти достать до него головой! попробуй сделать слэм-данк, и поймёшь, чего стоит твой прыжок ))
    высота футбольных ворот - 2,40, и намедни было фото бревноподобного Беседина, который выскочил на голову выше этих ворот, но при этом его всё равно обзывали бревном, а Роналду возводят в какие-то супергерои!
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 19.12.2019 19:52
    0
    Выпрыгнул на 2,56 метра (в этой точке игрок ударил), при росте 1,87 м. Эпическая сила, прям взлетел на 69см.
    Ссылка
    Бил Гейтс
      Бил Гейтс, 19.12.2019 19:00
    0
    Стрекозёл
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 19.12.2019 19:52
    0
    Выпрыгнул на 2,56 метра (в этой точке игрок ударил), при росте 1,87 м. Эпическая сила, прям взлетел на 69см.
    Ссылка
    Бил Гейтс
      Бил Гейтс, 19.12.2019 19:00
    0
    Стрекозёл
    Ссылка
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