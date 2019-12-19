Криштиану РОНАЛДУ: «Я правда прыгнул на 2,5 метра? Ничего себе»

В среду в матче чемпионата Италии форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил красивый гол в ворота «Сампдории», сделав впечатляющий прыжок для удара головой.

Позже подсчитали, что португалец выпрыгнул на 2,56 метра (в этой точке игрок ударил).

«Серьезно, я подпрыгнул до 2,5 метров? Ничего себе. Даже не думал о том, что мне удался такой прыжок. Честно говоря, матч был очень сложным, и я просто рад, что мне удалось забить», - сказал Роналду.

Позже игрок сравнил себя с баскетболистом Майклом Джорданом.