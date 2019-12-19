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ФОТО. Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард «Ювентуса» забил гол, выполнив очень высокий прыжок

  • 19.12.2019 01:19
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ФОТО. Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

34-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил эффектный гол в ворота «Сампдории» в матче 17-го тура Серии А. «Ювентус» победил со счетом 2:1.

На 45-й минуте встречи Роналду головой замкнул фланговый навес, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. При этом голова высоко прыгнувшего футболиста находилась на высоте 256 см над полем.

«Криштиану Роналду — Майкл Джордан», — написал португалец в Instagram, комментируя фото своего прыжка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR7 AIR JORDAN!!✈️😅 #forzajuve #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Источник — Instagram

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