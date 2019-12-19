ФОТО. Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

34-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил эффектный гол в ворота «Сампдории» в матче 17-го тура Серии А. «Ювентус» победил со счетом 2:1.
На 45-й минуте встречи Роналду головой замкнул фланговый навес, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. При этом голова высоко прыгнувшего футболиста находилась на высоте 256 см над полем.
«Криштиану Роналду — Майкл Джордан», — написал португалец в Instagram, комментируя фото своего прыжка.
Источник — Instagram
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