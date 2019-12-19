Владимир ШАРАН: «Динамо так Динамо»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран подвел итоги выступления своей команды в первой части сезона.

- Закончился тяжелый футбольный год, команда играла сразу на нескольких фронтах. Давайте начнем наш разговор с внутреннего чемпионата. Что этот футбольный год дал для команды и для вас, как тренера, лично?

- Для нас был достаточно удачным предыдущий чемпионат, когда мы завоевали бронзовые награды, и для удачного выступления команды в Лиге Европы была необходимость в усилении команды. И я благодарен президенту клуба Сергею Анатольевичу Кузьменко, который прекрасно понимал что усиление - это новые финансовые вложения. Главное, что мы взяли тех футболистов, которые действительно подошли команде, которые влились в коллектив сразу же. Это и Лучкевич, который на тот момент имел действительный контракт с бельгийским «Стандартом», и перешедший в александрийский клуб совсем на другую заработную плату, для того, чтобы иметь игровую практику в хорошем коллективе и выступать в Лиге Европы, и Ковалец, который продолжил с нами контракт, и Третьяков, и Тейшейра и Мирошниченко, у которого было приглашение в молдавский «Шериф» на лучших условиях; Каспарс Дубра - капитан сборной Латвии, Безбородко, который пришел к нам из «Десны» - это все игроки, которые добавили конструктива в действиях команды и уверенности в психологическом плане.

- То есть, к чемпионату команда уже была укомплектована хорошими игроками?

- Да. Хотя Премьер-лига оттягивала дату начала нового чемпионата. И это стало нам пригодиться, потому что мы провели дополнительные сборы в Болгарии. Я знал прекрасно, что команда сразу не сможет «побежать», поэтому планировали физические кондиции на проведение матчей Лиги Европы. Поэтому, если бы не сборы в Болгарии, мы не выдержали бы такой темп наших действий сразу на трех направлениях. Нагрузки были очень серьезные и мы, тренерский штаб, и футболисты понимали, что надо терпеть. Первые матчи чемпионата с серьезным соперниками мы провели не так, как надо. Мы находились не в оптимальных кондициях, от чего страдала и качество игры. Не было какой-то агрессивности, упрямства, куража. Понятное дело, что были серьезные разговоры с ребятами. Затем была пауза, связанная с матчами сборной, и мы серьезно нагрузили ребят. В итоге сделали тестирование, после которого тренерский штаб понял, что мы готовы играть в более агрессивный футбол, не только защищаться позиционно, а более активно играть на половине поля соперника и прессинговать. Для этого, конечно, нужны силы. И это мы увидели в матче против полтавской «Ворсклы». Этот матч мы провели с воодушевлением, полностью переиграв полтавчан, и следующая игра с «Днепром-1» стала, наверное, переломной для нашей команды. Мы все почувствовали уверенность и поняли, что можем играть в другой, более конструктивный футбол. Возможно, ребята несколько поверили в свою самоуверенность и мы все вместе провалили матч с «Десной». «Мариуполь» я не учитываю, там были объективные причины, судейские ошибки, ничего страшного, бывает. Самое главное, что по игре мы выглядели довольно прилично.

- Давайте поговорим о Лиге Европы. Как вы оцениваете выступление команды в еврокубках?

- Выступления в таком престижном турнире, как Лига Европы - это огромный опыт для каждого футбольного коллектива. У нас были довольно приличные соперники, клубы, известные в Европе, и приятно отметить тот факт, что в каждой из этих встреч наша команда не пасовала перед соперником, а играла в современный динамичный футбол. Да, мы ошибались. Да, мы нервничали, но каждая такая встреча все больше добавляла нам уверенности в наших собственных силах, и тогда эта уверенность перенеслась и на чемпионат, и на Кубок. Было видно, что ребята прогрессируют. И, конечно, нам интересно было играть против таких команд, работать, готовиться к таким матчам, потому что в каждой из этих команд разные подходы к построению игры, различные тактические схемы, и мы достаточно серьезно подходили к этим матчам в плане подготовки. Несмотря на плотность графика, опыт, приобретенный в матчах Лиги Европы, давал дополнительный стимул в выступлениях на внутренней арене.

- Поговорим о Кубке Украины. Вроде не ставя в приоритеты выступление в Кубке Украины, команда дублирующим составом преодолела «Диназ», а затем экспериментальным составом одолела луганскую «Зарю», которая выступала почти основой. И уже состоялась жеребьевка ¼ Кубка Украины. Приветствую, нам досталось «Динамо».

- Мы вчера с тренерским штабом как раз разговаривали на эту тему, и я сразу сказал, что нам достанется «Динамо». А я редко ошибаюсь. Что ж, «Динамо» так «Динамо». Относительно матча с «Зарей» то действительно, мы дали возможность раскрыть свой потенциал молодым исполнителям, тот же Тейшейра горел желанием играть. Это все мы учитывали, и здорово, что прошли «Зарю» на Кубок, это очень серьезно. В чемпионате мы их обыграли дважды. Я считаю, что после «Шахтера», это самая сильная команда в чемпионате на данном этапе.

- Владимир Богданович, уходя в отпуск вы уже наверное строите планы на будущее?

- После каникул мы собираемся 10 января, а 14-го уже улетаем в Турцию на первый учебно-тренировочный сбор. Обычно, расположимся в отеле «Голд Сити» в Алании. Запланировано пять поединков, будем просматривать молодежь с U-21. Мы берем игроков, которых нужно пересмотреть, чтобы решить их дальнейшую футбольную судьбу: оставить в молодежке брать к основанию, или вообще отпускать в аренду.

- Из основного состава остаются все?

- Пока все остаются. Только после первого турецкого сбора решим кто уйдет из команды. Я не хотел бы сейчас принимать каких-либо решений, у меня договоренность с футболистами, и претензий к ним нет. Но, если будет усиление - все прекрасно понимают, что будет конкуренция. Я сказал: «Зимой работайте, чтобы потом ко мне не было никаких претензий». А уже после сборов мы определимся с игроками и примем решение.

- Я так понимаю, что вопрос по атакующей линии остается открытым. Будете искать игроков именно на эту позицию?

- Конечно. У нас селекционер команды Сергей Мизин вместе со спортивным директором Вадимом Яровым уже работают над этим вопросом.

- Накануне новогодних и рождественских праздников чтобы вы хотели пожелать футболистам, коллегам, болельщикам?

- Всем крепкого здоровья. Мирного неба, семейного уюта и благополучия, детям - счастье. Футболистам - поменьше травм. Они молодцы, они работают, это команда, которая не щадит себя. К игрокам в этом плане претензий никаких нет. Побольше радостных мгновений, таких, как от побед. Никогда не забудется Львов, эти два ничейных результата на «Арена Львов» внушают очень приятные эмоции. Побольше таких мгновений хочется пожелать каждому в жизни.