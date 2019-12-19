Зидан не проигрывает 5 выездных матчей на Камп Ноу подряд. Это рекорд

Для главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана это был пятый подряд матч на Камп Ноу, в котором его команде удалось не проиграть (две победы и три ничьих).

Таким образом, Зидан стал первым тренером в истории, которому удалось остаться непобежденным в пяти выездных Эль Класико подряд.