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Зидан не проигрывает 5 выездных матчей на Камп Ноу подряд. Это рекорд

Главный тренер «Реала» – единственный, кто не проиграл 5 подряд выездных Эль Класико

  • 19.12.2019 08:04
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Зидан не проигрывает 5 выездных матчей на Камп Ноу подряд. Это рекорд
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
В среду, 18 декабря, в Барселоне состоялся перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который закончился нулевой ничьей.
 
Для главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана это был пятый подряд матч на Камп Ноу, в котором его команде удалось не проиграть (две победы и три ничьих).
 
Таким образом, Зидан стал первым тренером в истории, которому удалось остаться непобежденным в пяти выездных Эль Класико подряд.
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Источник — Opta

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