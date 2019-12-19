Серхио РАМОС: «Горжусь этой командой»

33-летний центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал перенесенный поединок 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:0).
«Горжусь этой командой», — лаконично написал Рамос в Instagram.
Рамос вышел на поле в стартовом составе «Реала» и провел полный матч.
Источник — Instagram
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