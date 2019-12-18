Мариуполь продлил контракт с защитником Быковым

ФК «Мариуполь», клуб УПЛ, подписал новый контракт с защитником Алексеем Быковым. Соглашение будет действовать до лета 2023 года.

В этом сезоне 21-летний Быков сыграл 11 матчей за основную команду ФК «Мариуполь». Также молодой футболист выступает за молодежную сборную Украины.

Напомним, соперником «Мариуполя» в 1/4 финала Кубка Украины стал клуб «Альянс» из Липовой Долины.