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Катерина Козлова – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Лиможе

  • 16.12.2019 14:10
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Катерина Козлова – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
В понедельник, 16 декабря, украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125К во французском Лиможе.
 
В первом круге основной сетки 25-летняя украинка сразится против 23-летней Джессика Понше из Франции (№197 WTA). Поединок состоится последним запуском на центральном корте после матча Джорджи - Самсонова. Ориентировочное время начала – 20:00 по Киеву.
 
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против Николь Гиббс из США (№142 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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