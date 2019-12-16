Катерина Козлова – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 16 декабря, украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125К во французском Лиможе.

В первом круге основной сетки 25-летняя украинка сразится против 23-летней Джессика Понше из Франции (№197 WTA). Поединок состоится последним запуском на центральном корте после матча Джорджи - Самсонова. Ориентировочное время начала – 20:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сразится против Николь Гиббс из США (№142 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.