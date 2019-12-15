Дарья СНИГУР: «В финальном матче меня будто не было на корте»

«Думаю, в полуфинале против Младенович я выложилась больше чем на 100%. Также, наверное, я была очень очень уставшей психологически. В финальном матче меня будто не было на корте.

Сейчас я расстроена, но мне необходимо немного времени, чтобы обдумать это поражение и извлечь уроки из выступления пока на самом крупном турнире в моей карьере», – сказала Снигур.