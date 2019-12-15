Дарья СНИГУР: «В финальном матче меня будто не было на корте»

Украинская теннисистка Дарья Снигур рассказала, почему ей не удалось победить в финале турнира в Дубае, где она сражалась против румынки Аны Богдан.
«Думаю, в полуфинале против Младенович я выложилась больше чем на 100%. Также, наверное, я была очень очень уставшей психологически. В финальном матче меня будто не было на корте.
Сейчас я расстроена, но мне необходимо немного времени, чтобы обдумать это поражение и извлечь уроки из выступления пока на самом крупном турнире в моей карьере», – сказала Снигур.
Напомним, что вчера Дарья Снигур была названа «Юниоркой года» в Украине.
Источник — Большой теннис Украины
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