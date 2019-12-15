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Дарья СНИГУР: «В финальном матче меня будто не было на корте»

Украинская теннисистка – о поражении в матче за титул в Дубае

  • 15.12.2019 13:33
  • 457 просмотров
  • 1 комментарий
Дарья СНИГУР: «В финальном матче меня будто не было на корте»
© alhabtoortennis. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур рассказала, почему ей не удалось победить в финале турнира в Дубае, где она сражалась против румынки Аны Богдан. 
 
«Думаю, в полуфинале против Младенович я выложилась больше чем на 100%. Также, наверное, я была очень очень уставшей психологически. В финальном матче меня будто не было на корте.
 
Сейчас я расстроена, но мне необходимо немного времени, чтобы обдумать это поражение и извлечь уроки из выступления пока на самом крупном турнире в моей карьере», – сказала Снигур.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 15.12.2019 13:35
    +2
    Нічого. Вже досвіду набралася перед початком сезону 2020 багато
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.12.2019 13:35
    +2
    Нічого. Вже досвіду набралася перед початком сезону 2020 багато
    Ссылка
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