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Даяна Ястремская признана теннисисткой года в Украине

Даяна получила звание лучшей

  • 14.12.2019 20:36
  • 555 просмотров
  • 2 комментария
Даяна Ястремская признана теннисисткой года в Украине
© btu.org.ua

В Киеве состоялся торжественный вечер Федерации тенниса Украины, на котором вручили индивидуальные награды по итогам 2019 года.

Игроком года назвали Даяну Ястремскую. В 2019 году теннисистка выиграла два титула и установила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-е место.

В номинации Юниор года лучшей стала Дарья Снигур. Она выиграла юниорский Уимблдон и стала финалисткой юниорского Итогового турнира.

Командой года стала сборная Украины среди парней до 16 лет, в которую вошли Вячеслав Белинский, Михаил Моссур и Илья Максимчук.

Украинцы заняли шестое место на Летнем кубке Европы и впервые в истории украинского тенниса квалифицировались на юниорский Кубок Дэвиса.

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Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 14.12.2019 20:48
    +1
    Вітання Даяні! Все логічно по нагородах.
    Ссылка
    mah
      mah, 14.12.2019 20:47
    +1
    Умница, Даяна, Одесса рулит. Красава.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 14.12.2019 20:48
    +1
    Вітання Даяні! Все логічно по нагородах.
    Ссылка
    mah
      mah, 14.12.2019 20:47
    +1
    Умница, Даяна, Одесса рулит. Красава.
    Ссылка
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