Даяна Ястремская признана теннисисткой года в Украине

В Киеве состоялся торжественный вечер Федерации тенниса Украины, на котором вручили индивидуальные награды по итогам 2019 года.

Игроком года назвали Даяну Ястремскую. В 2019 году теннисистка выиграла два титула и установила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-е место.

В номинации Юниор года лучшей стала Дарья Снигур. Она выиграла юниорский Уимблдон и стала финалисткой юниорского Итогового турнира.

Командой года стала сборная Украины среди парней до 16 лет, в которую вошли Вячеслав Белинский, Михаил Моссур и Илья Максимчук.

Украинцы заняли шестое место на Летнем кубке Европы и впервые в истории украинского тенниса квалифицировались на юниорский Кубок Дэвиса.