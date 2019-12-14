Даяна Ястремская признана теннисисткой года в Украине

В Киеве состоялся торжественный вечер Федерации тенниса Украины, на котором вручили индивидуальные награды по итогам 2019 года.
Игроком года назвали Даяну Ястремскую. В 2019 году теннисистка выиграла два титула и установила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-е место.
В номинации Юниор года лучшей стала Дарья Снигур. Она выиграла юниорский Уимблдон и стала финалисткой юниорского Итогового турнира.
Командой года стала сборная Украины среди парней до 16 лет, в которую вошли Вячеслав Белинский, Михаил Моссур и Илья Максимчук.
Украинцы заняли шестое место на Летнем кубке Европы и впервые в истории украинского тенниса квалифицировались на юниорский Кубок Дэвиса.
Источник — Большой теннис Украины
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