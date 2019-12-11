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Дарья Снигур – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире ITF в Дубае

  • 11.12.2019 11:12
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Дарья Снигур – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© btu.org.ua. Дарья Снигур
В среду, 11 декабря, украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) проведет поединок второго круга 100-тысячника ITF в Дубае.
 
Соперницей украинки станет восьмая сеяная россиянка Анастасия Потапова (№95 WTA), обыгравшая в первом круге Ангелину Калинину. Ориентировочное время начала – 11:15 по Киеву. 
 

 
Ранее девушки не встречались.
 
Напомним, Снигур успешно прошла отбор, обыграв в финале квалификации Катерину Бондаренко.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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