Дарья Снигур – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 11 декабря, украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) проведет поединок второго круга 100-тысячника ITF в Дубае.
Соперницей украинки станет восьмая сеяная россиянка Анастасия Потапова (№95 WTA), обыгравшая в первом круге Ангелину Калинину. Ориентировочное время начала – 11:15 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Напомним, Снигур успешно прошла отбор, обыграв в финале квалификации Катерину Бондаренко.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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