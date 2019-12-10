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Дубай. Калинина была вынуждена сняться с матча

Украинка не доиграла матч

  • 10.12.2019 14:00
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Дубай. Калинина была вынуждена сняться с матча
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с матча 1-го круга турнира ITF в Дубае.

Калинина играла с россиянкой Анастасией Потаповой, однако из-за травмы была вынуждена сняться после первого сета, в котором уступила 6:7.

Турнир ITF в Дубае - наибольший среди оставшихся в этом году.

Среди украинок борьбу продолжают Дарья Снигур и Анастасия Шошина.

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Источник — Большой теннис Украины

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