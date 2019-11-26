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Надаль стал 6-м игроком, который провел 200 недель на вершине рейтинга

Из ныне играющих теннисистов больше только у Роджера Федерера и Новака Джоковича

  • 26.11.2019 07:45
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Надаль стал 6-м игроком, который провел 200 недель на вершине рейтинга
© DavisCup. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль закончит год в статусе лидера мирового рейтинга. Таким образом, он увеличит количество недель на вершине мировой классификации до 206-ти.
 
Надаль станет всего шестым теннисистом в истории, которому удалось покорить отметку в 200 недель. Ранее это сделали Роджер Федерер (310*), Пит Сампрас (286), Новак Джокович (275*), Иван Лендл (270) и Джимми Коннорс (268).
 
* действующие теннисисты
 
 
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