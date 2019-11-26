Надаль стал 6-м игроком, который провел 200 недель на вершине рейтинга

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Мальмё - Динамо Киев 08:00 — Ukraine Переможе Мальме! 3:0

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Все наши мысли о предстоящем четверге» 07:52 — Alexey Antonenko Главное сыграйте так, чтоб не было стыдно. 07:42 — Vitaliy Onyper -- Та --ВИГРАЄТЕ- ВИГРАЄТЕ З ким там грати? З дворовою командою МАЛЬМЕ?