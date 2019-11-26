Надаль стал 6-м игроком, который провел 200 недель на вершине рейтинга

Испанский теннисист Рафаэль Надаль закончит год в статусе лидера мирового рейтинга. Таким образом, он увеличит количество недель на вершине мировой классификации до 206-ти.
Надаль станет всего шестым теннисистом в истории, которому удалось покорить отметку в 200 недель. Ранее это сделали Роджер Федерер (310*), Пит Сампрас (286), Новак Джокович (275*), Иван Лендл (270) и Джимми Коннорс (268).
* действующие теннисисты
Ранее Надаль выиграл с Испанией Кубок Дэвиса, став MVP финального турнира.
Источник — Twitter
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